Todas as cidades de MG estão em alerta para chuva de granizo nesta segunda

Todas as 853 cidades de Minas Gerais estão sob alerta amarelo de tempestade, com possibilidade de queda de granizo, nesta segunda-feira (26/10). O aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e é válido até as 23h59.

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Segundo o instituto, são esperadas chuvas de 20 a 30 mm por hora, podendo chegar a 50 mm ao longo do dia. As tempestades também podem ser acompanhadas por rajadas de vento entre 40 e 60 km/h e queda de granizo.

Apesar disso, há risco, considerado baixo pelo instituto, de interrupções no fornecimento de energia elétrica, danos a plantações, quedas de galhos de árvores e alagamentos.

O alerta permanece válido até o fim desta segunda-feira (26), podendo ser atualizado pelo Inmet conforme as condições meteorológicas.

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O temporal que atingiu Belo Horizonte e a Região Metropolitana na tarde desse domingo (25/10), com rajadas de vento de quase 90 km/h na capital, deixou 221 mil clientes sem energia elétrica. A tempestade também provocou quedas de árvores e semáforos desligados em diferentes pontos da cidade, durante o segundo turno das Eleições 2026.

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