Todas as cidades de MG estão em alerta para chuva de granizo nesta segunda
Aviso do Inmet é válido até as 23h59 desta segunda-feira (26) e prevê chuvas intensas, ventos de até 60 km/h e possibilidade de granizo
compartilhe
Todas as 853 cidades de Minas Gerais estão sob alerta amarelo de tempestade, com possibilidade de queda de granizo, nesta segunda-feira (26/10). O aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e é válido até as 23h59.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Segundo o instituto, são esperadas chuvas de 20 a 30 mm por hora, podendo chegar a 50 mm ao longo do dia. As tempestades também podem ser acompanhadas por rajadas de vento entre 40 e 60 km/h e queda de granizo.
Apesar disso, há risco, considerado baixo pelo instituto, de interrupções no fornecimento de energia elétrica, danos a plantações, quedas de galhos de árvores e alagamentos.
Leia Mais
O alerta permanece válido até o fim desta segunda-feira (26), podendo ser atualizado pelo Inmet conforme as condições meteorológicas.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O temporal que atingiu Belo Horizonte e a Região Metropolitana na tarde desse domingo (25/10), com rajadas de vento de quase 90 km/h na capital, deixou 221 mil clientes sem energia elétrica. A tempestade também provocou quedas de árvores e semáforos desligados em diferentes pontos da cidade, durante o segundo turno das Eleições 2026.
Recomendações durante as tempestades
- O Inmet orienta a população a adotar medidas de segurança durante os períodos de chuva intensa e rajadas de vento.
- Entre as recomendações estão:
- Não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas.
- Evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
- Evitar utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as tempestades.
- Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.