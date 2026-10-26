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ATENÇÃO, POPULAÇÃO!

Todas as cidades de MG estão em alerta para chuva de granizo nesta segunda

Aviso do Inmet é válido até as 23h59 desta segunda-feira (26) e prevê chuvas intensas, ventos de até 60 km/h e possibilidade de granizo

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
26/10/2026 06:48 - atualizado em 26/10/2026 08:22

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Nos últimos anos, diversos episódios envolvendo chuva de granizo no Brasil causaram estragos e ofereceram perigo para a população. Entenda como esse fenômeno acontece!
Inmet alerta para chuva de granizo em todas as cidades do estado crédito: Etienne Marais/Pixabay

Todas as 853 cidades de Minas Gerais estão sob alerta amarelo de tempestade, com possibilidade de queda de granizo, nesta segunda-feira (26/10). O aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e é válido até as 23h59.

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Segundo o instituto, são esperadas chuvas de 20 a 30 mm por hora, podendo chegar a 50 mm ao longo do dia. As tempestades também podem ser acompanhadas por rajadas de vento entre 40 e 60 km/h e queda de granizo.

Apesar disso, há risco, considerado baixo pelo instituto, de interrupções no fornecimento de energia elétrica, danos a plantações, quedas de galhos de árvores e alagamentos.

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O alerta permanece válido até o fim desta segunda-feira (26), podendo ser atualizado pelo Inmet conforme as condições meteorológicas.

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O temporal que atingiu Belo Horizonte e a Região Metropolitana na tarde desse domingo (25/10), com rajadas de vento de quase 90 km/h na capital, deixou 221 mil clientes sem energia elétrica. A tempestade também provocou quedas de árvores e semáforos desligados em diferentes pontos da cidade, durante o segundo turno das Eleições 2026.

Recomendações durante as tempestades

  • O Inmet orienta a população a adotar medidas de segurança durante os períodos de chuva intensa e rajadas de vento.
  • Entre as recomendações estão:
  • Não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas.
  • Evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
  • Evitar utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as tempestades.
  • Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

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