Chuva volta a BH nesta segunda (26)? Veja o que diz o Inmet

A chuva deve continuar em Belo Horizonte nesta segunda-feira (26/10), um dia depois do temporal que atingiu a capital mineira e a Região Metropolitana, provocando quedas de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica e transtornos no trânsito.

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De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para a manhã e a tarde é de céu com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. À noite, o céu deve permanecer bastante nublado, com possibilidade de chuva isolada.

Os termômetros devem variar entre 16°C e 26°C. Já a umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 60%.

Temporal deixou 221 mil clientes sem energia

A previsão de mais chuva ocorre depois do forte temporal que atingiu Belo Horizonte e cidades da Região Metropolitana na tarde desse domingo (25/10), durante o segundo turno das eleições de 2026.

Na capital, as rajadas de vento chegaram a quase 90 km/h. A tempestade provocou quedas de árvores e deixou semáforos desligados em diferentes pontos da cidade.

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Ao todo, 221 mil clientes ficaram sem energia elétrica em decorrência do temporal na capital e na Região Metropolitana.