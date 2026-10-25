Cemig: temporal que atingiu Minas neste domingo está entre os mais severos

O temporal que atingiu Minas Gerais na tarde deste domingo (25/10), durante o segundo turno das Eleições 2026, está entre os eventos climáticos mais severos já enfrentados pelo sistema de distribuição da Cemig em seus 74 anos de história, segundo a companhia. A tempestade provocou interrupções no fornecimento de energia em diferentes regiões do estado, além de quedas de árvores e semáforos desligados em Belo Horizonte e na Região Metropolitana.

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Em resposta aos danos na rede elétrica, a Cemig ampliou em 33% o número de profissionais mobilizados em apenas uma hora. A força de trabalho em campo recebeu o reforço de mais mil colaboradores, elevando o contingente de 3 mil para 4 mil trabalhadores dedicados à recuperação do fornecimento de energia.

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Nos 774 municípios mineiros atendidos pela companhia, aproximadamente 636 mil clientes ficaram sem energia elétrica no início da noite, o equivalente a 6,6% das unidades consumidoras. Na Região Metropolitana, cerca de 380 mil clientes foram afetados. Na capital, o número chegou a 221 mil. As rajadas de vento se aproximaram de 90 km/h em Belo Horizonte e chegaram a 150 km/h em Patos de Minas, no Alto Paranaíba.

A intensidade da tempestade também chamou a atenção pela diferença em relação às previsões meteorológicas. Os alertas divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) antes do temporal indicavam ventos de até 40 km/h.

Segundo a Cemig, equipes foram mobilizadas para realizar reparos na rede elétrica e manobras operacionais, com o objetivo de reduzir o número de consumidores afetados e acelerar o restabelecimento do serviço.

Quedas de árvores e semáforos desligados

Os efeitos do temporal foram registrados em diferentes regiões de Belo Horizonte. Na Avenida Raja Gabaglia, houve relatos de semáforos caídos. Já no cruzamento da Avenida do Contorno com a Rua Professor Moraes, os equipamentos estavam desligados.

A tempestade também atingiu a Feira Hippie, na Região Central da capital. Quedas de árvores foram registradas na Avenida Brasil, entre a Rua Rio Grande do Norte e a Avenida Carandaí, e na Avenida Dom Pedro II, na altura do número 2.469, no Bairro Bonfim.

Outra ocorrência foi a queda de uma palmeira na Avenida Brasil, na altura do número 1.854, próximo à esquina com a Rua Alagoas, no Bairro Funcionários, no sentido Praça da Liberdade.

Também houve registros de falta de energia em partes dos bairros Savassi e Funcionários, na Região Centro-Sul, além de outros pontos da capital e da Região Metropolitana.

Operação durante as eleições

Para reduzir os impactos do temporal durante o segundo turno das Eleições 2026, a Cemig realizou uma operação especial em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG). Segundo a companhia, foram adotadas medidas preventivas e mobilizadas equipes para priorizar o restabelecimento da energia em locais de votação afetados.

Em nota, o tribunal informou que as urnas eletrônicas contam com baterias que permitem o funcionamento por até 12 horas, mesmo em caso de interrupção no fornecimento de energia elétrica.

O presidente da Cemig, Marco Aurélio Vasconcelos, e o vice-presidente de Distribuição da companhia, Ernando Braga, acompanharam os trabalhos na sede do TRE-MG.

A Cemig informou que as equipes continuariam mobilizadas durante a noite e a madrugada para reparar os danos na rede elétrica e restabelecer o fornecimento aos consumidores afetados.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria