Chuva em BH: Centro-Sul registra maior volume em 12 horas

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

A chuva que atingiu todas as regiões de Belo Horizonte entre a noite de terça-feira (13/10) e a manhã desta quarta-feira (14/10) teve maior intensidade na Centro-Sul, que acumulou 41,6 milímetros em 12 horas. Além do volume de precipitação, o temporal provocou falhas no fornecimento de energia elétrica e deixou cerca de 320 mil imóveis sem luz.

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Na sequência, aparecem a Pampulha, com 32,6mm, e a região Nordeste, que acumulou 27,2mm. A Noroeste teve 26,2mm, enquanto a Oeste registrou 20,6mm. No Barreiro, o volume chegou a 19mm.

As menores precipitações no período foram registradas no Hipercentro e na região Norte, ambas com 13,8mm, seguidas pela Região Leste, com 14,2mm, e por Venda Nova, com 16,6mm.

Acumulado de chuva em outubro

Além de registrar o maior volume nas últimas 12 horas, a região Centro-Sul também lidera o acumulado de chuva em outubro. Até as 6h desta quarta-feira, foram 167,4mm, o equivalente a 152% da média climatológica prevista para o mês, de 110,1mm.

A Região Oeste aparece em segundo lugar, com 153,2mm, seguida pela Noroeste, com 148,8mm. O Barreiro também ultrapassou a média esperada para outubro, com 116,8 mm acumulados.

Até o momento, quatro das dez regiões de Belo Horizonte já superaram a média climatológica do mês: Centro-Sul (167,4), Oeste (153,2), Noroeste (148,8) e Barreiro (116,8).

Já Venda Nova apresenta o menor acumulado do mês, com 68,2mm. A região Norte também está abaixo do previsto, com 75,8mm.

Os dados são das estações hidrometeorológicas da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), divulgados pela Defesa Civil municipal.

Temporal provoca apagão

A chuva registrada na noite de terça-feira também foi acompanhada por ventos intensos e descargas atmosféricas, que provocaram o desligamento de duas linhas de transmissão, segundo a Cemig. A ocorrência afetou o fornecimento de energia elétrica na região Centro-Sul e também nas regionais Oeste e Barreiro, além de localidades de Sabará e Caeté, na Grande BH.

Entre os pontos afetados estavam o bairro Funcionários, onde a Avenida Afonso Pena ficou sem iluminação pública na altura do cruzamento com a Avenida Getúlio Vargas, e o bairro Santo Antônio, onde moradores relataram falhas no fornecimento.

De acordo com a companhia, o pico da ocorrência foi registrado às 19h28, quando cerca de 320 mil imóveis foram afetados. O sistema foi totalmente recomposto em menos de 30 minutos, com a normalização do fornecimento às 19h57.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.