Eleitor morre após passar mal em fila de votação no interior de Minas
Homem sofreu uma crise convulsiva enquanto aguardava para votar em uma escola estadual; equipe do Samu tentou reanimá-lo, mas ele morreu no local
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Um eleitor de 54 anos morreu após passar mal enquanto aguardava na fila para votar no segundo turno das eleições 2026, neste domingo (25/10), em Muriaé, na Zona da Mata mineira. O caso ocorreu na Escola Estadual Professor Gonçalves Couto, no Bairro Porto.
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De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a equipe foi acionada às 11h10 para socorrer o homem, que sofreu uma crise convulsiva na escola, localizada na Rua Coronel Pereira Sobrinho.
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Quando os profissionais chegaram ao local, o paciente havia evoluído para uma parada cardiorrespiratória. A equipe tentou reanimá-lo, mas não conseguiu reverter o quadro. O homem morreu no local.
A Polícia Militar também foi acionada e prestou apoio à ocorrência, registrada como morte natural, conforme informações do 47º Batalhão da corporação.
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O velório teve início às 17h deste domingo, no campo do Operário, em Muriaé.