Eleitor morre após passar mal em fila de votação no interior de Minas

Um eleitor de 54 anos morreu após passar mal enquanto aguardava na fila para votar no segundo turno das eleições 2026, neste domingo (25/10), em Muriaé, na Zona da Mata mineira. O caso ocorreu na Escola Estadual Professor Gonçalves Couto, no Bairro Porto.

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De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a equipe foi acionada às 11h10 para socorrer o homem, que sofreu uma crise convulsiva na escola, localizada na Rua Coronel Pereira Sobrinho.

Quando os profissionais chegaram ao local, o paciente havia evoluído para uma parada cardiorrespiratória. A equipe tentou reanimá-lo, mas não conseguiu reverter o quadro. O homem morreu no local.

A Polícia Militar também foi acionada e prestou apoio à ocorrência, registrada como morte natural, conforme informações do 47º Batalhão da corporação.

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O velório teve início às 17h deste domingo, no campo do Operário, em Muriaé.