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Eleitor morre após passar mal em fila de votação no interior de Minas

Homem sofreu uma crise convulsiva enquanto aguardava para votar em uma escola estadual; equipe do Samu tentou reanimá-lo, mas ele morreu no local

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Repórter
25/10/2026 23:09 - atualizado em 25/10/2026 23:09

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De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a equipe foi acionada às 11h10 para socorrer o homem
De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a equipe foi acionada às 11h10 para socorrer o homem crédito: Rádio Muriaé / Reprodução

Um eleitor de 54 anos morreu após passar mal enquanto aguardava na fila para votar no segundo turno das eleições 2026, neste domingo (25/10), em Muriaé, na Zona da Mata mineira. O caso ocorreu na Escola Estadual Professor Gonçalves Couto, no Bairro Porto.

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De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a equipe foi acionada às 11h10 para socorrer o homem, que sofreu uma crise convulsiva na escola, localizada na Rua Coronel Pereira Sobrinho.

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Quando os profissionais chegaram ao local, o paciente havia evoluído para uma parada cardiorrespiratória. A equipe tentou reanimá-lo, mas não conseguiu reverter o quadro. O homem morreu no local.

A Polícia Militar também foi acionada e prestou apoio à ocorrência, registrada como morte natural, conforme informações do 47º Batalhão da corporação.

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O velório teve início às 17h deste domingo, no campo do Operário, em Muriaé.

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