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ALTO PARANAÍBA

Idosa agredida pela filha consegue proteção pela Lei Maria da Penha

Justiça proíbe agressora de se aproximar da mãe a menos de 300 metros e de manter contato após episódios recorrentes de violência

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Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
25/10/2026 20:18

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Caso de agressões de filha contra mãe idosa teve origem na Comarca de Rio Paranaíba, no Alto Paranaíba
Caso de agressões de filha contra mãe idosa teve origem na Comarca de Rio Paranaíba, no Alto Paranaíba crédito: TJMG/Divulgação

Uma mulher de 62 anos que vinha sofrendo agressões físicas e ameaças de morte da própria filha, conseguiu medidas protetivas de urgência com base na Lei Maria da Penha, após o Tribunal de Justiça (TJMG) rever a negativa de proteção à vítima. Com a decisão, a agressora fica proibida de se aproximar da mãe a menos de 300 metros, de frequentar a residência da vítima no Rio Paranaíba, no Alto Paranaíba e de manter qualquer tipo de contato.

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Segundo o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), a idosa era responsável pela criação e pelos cuidados das netas, pois a filha enfrentava problemas com o consumo de álcool. A pensão alimentícia das meninas, paga pelo pai, era depositada diretamente na conta da avó.

Em fevereiro deste ano, a mulher foi agredida fisicamente pela filha, que chegou a ser presa em flagrante. Poucos dias depois, a mulher voltou a procurar a mãe por telefone, exigiu o dinheiro da pensão alimentícia e a ameaçou de morte. A vítima relatou que já havia sofrido outras agressões.

Inicialmente, em primeira instância a Comarca de Rio Paranaíba negou o pedido de medidas protetivas por entender que o conflito estava relacionado a uma disputa financeira, sem motivação de gênero que justificasse a aplicação da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006).

Diante da sentença, o Ministério Público recorreu da decisão. Ao reavaliar o caso, o TJ decidiu conceder as medidas protetivas à idosa.

Lei Maria da Penha

O relator do recurso, desembargador Wanderley Paiva, defendeu a aplicação da Lei Maria da Penha ao caso. Segundo ele, a legislação não exige a comprovação de menosprezo explícito à mulher para garantir proteção em situações de violência doméstica.

O magistrado destacou o artigo 40-A da lei, que estabelece a aplicação da legislação a todas as situações de violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da causa ou da motivação dos atos.

A decisão também levou em conta a vulnerabilidade da idosa, que assumiu a responsabilidade de criar as netas e estava exposta a agressões e ameaças constantes.

O relator ressaltou ainda que a proibição de contato não impede o convívio da filha com as meninas. No entanto, essa convivência deverá ser regulamentada pela Justiça responsável pelo caso.

O caso foi acompanhado pelos desembargadores Edison Feital Leite e José Luiz de Moura Faleiros que seguiram o voto do relator. O processo tramita em segredo de Justiça.

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*Estagiária sob supervisão da subeditor Humberto Santos

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