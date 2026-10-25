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CHUVA FORTE

Bombeiros procuram por homem que caiu em córrego durante temporal

Vítima teria sido atingida por uma placa metálica e, em seguida, caído em ribeirão, na tarde deste domingo (25/10)

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
25/10/2026 18:01

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Bombeiros procuram nas imediações do Córrego do Onça e no Bairro Ribeiro de Abreu
Bombeiros procuram nas imediações do Córrego do Onça e no Bairro Ribeiro de Abreu crédito: CBMMG

O Corpo de Bombeiros (CBMMG) procura por um homem que caiu em um córrego após ser atingido por uma placa metálica durante o temporal que atingiu Belo Horizonte, na tarde deste domingo (25/10). A ocorrência foi registrada na Avenida Cristiano Machado, na altura do Bairro São Gabriel, na Região Nordeste. 

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Segundo o solicitante da chamada, uma placa caiu e atingiu a vítima, que caiu dentro de um buraco do canteiro de uma obra, próximo ao Córrego do Onça. Ao chegar ao local, os militares encontraram o ribeirão com grande volume de água.

A pessoa que acionou os bombeiros estava na área e relatou que a vítima teria caído dentro da abertura da via onde passa o curso d'água. No mesmo lugar, foi localizada a placa que teria atingido o homem. 

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As buscas foram iniciadas nas imediações do Córrego do Onça, e outra equipe procura nas proximidades do Ribeiro de Abreu.

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