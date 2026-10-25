Bombeiros procuram por homem que caiu em córrego durante temporal

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

O Corpo de Bombeiros (CBMMG) procura por um homem que caiu em um córrego após ser atingido por uma placa metálica durante o temporal que atingiu Belo Horizonte, na tarde deste domingo (25/10). A ocorrência foi registrada na Avenida Cristiano Machado, na altura do Bairro São Gabriel, na Região Nordeste.

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Segundo o solicitante da chamada, uma placa caiu e atingiu a vítima, que caiu dentro de um buraco do canteiro de uma obra, próximo ao Córrego do Onça. Ao chegar ao local, os militares encontraram o ribeirão com grande volume de água.

A pessoa que acionou os bombeiros estava na área e relatou que a vítima teria caído dentro da abertura da via onde passa o curso d'água. No mesmo lugar, foi localizada a placa que teria atingido o homem.

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As buscas foram iniciadas nas imediações do Córrego do Onça, e outra equipe procura nas proximidades do Ribeiro de Abreu.