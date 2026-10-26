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Homem é morto a pauladas na Ceasa após briga por dívida de R$ 500

Caso ocorreu no fim da tarde desse domingo (25/10); vítima de 45 anos foi atingida por pedaço de madeira diversas vezes

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MF
Murilo Fialho*
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Murilo Fialho*
Repórter
26/10/2026 16:10 - atualizado em 26/10/2026 16:10

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Ceasa Minas
Homem de 41 anos foi preso após matar vitima de 45 anos com golpes de pedaço de madeira na cabeça crédito: Edesio Ferreira/EM/D.A Press. Brasil

Um homem de 45 anos foi morto a pauladas na cabeça, no final da tarde desse domingo (25/10), nas Centrais de Abastecimento de Minas Gerais (Ceasa Minas), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O suspeito, de 41, tentou fugir, mas foi preso em flagrante pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

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Segundo informações da PMMG, a agressão foi motivada por uma briga entre dois funcionários referente a uma dívida de R$ 500 de um empréstimo. Ainda de acordo com a corporação, os envolvidos haviam consumido bebidas alcoólicas.

De acordo com o relato de uma testemunha que trabalhava em uma lanchonete nas dependências do local, a vítima do homicídio havia desferido tapas no rosto do suspeito. Após os golpes o suspeito saiu e retornou com um pedaço de madeira e golpeou a cabeça do homem de 45 anos várias vezes.

Depois das agressões, o suspeito fugiu em direção a saída da Ceasa, que dá acesso a Avenida Severino Ballesteros Rodrigues.

Prisão em flagrante

Após começar as buscas pela a avenida, os seguranças da Ceasa acionaram os policiais militares. O homem de 41 anos foi localizado e preso em flagrante.

A vítima

Segundo a corporação, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi deslocado para o local. O médico constatou a morte da vítima por traumatismo na cabeça.

O corpo foi removido pelo rabecão da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG)

O Estado de Minas procurou a Ceasa para um posicionamento do caso, mas não obteve retorno.

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*Estagiário sob supervisão

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