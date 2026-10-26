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BH: vigia que caiu no Córrego do Onça saiu sozinho da água

Homem foi atingido por um tapume metálico durante o temporal de domingo (25/10), conseguiu nadar até a margem e já está em casa

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
26/10/2026 12:23

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A informação foi confirmada nesta segunda-feira (26), pelo presidente da Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap)
A informação foi confirmada nesta segunda-feira (26) pelo presidente da Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) crédito: Reprodução/CBMMG

O vigia de uma obra da bacia de contenção na Avenida Cristiano Machado, em Belo Horizonte, que caiu no Córrego do Onça durante o temporal de domingo (25/10), conseguiu nadar e sair da água sozinho. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (26) pelo presidente da Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap). O homem já está em casa, em segurança, e o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) já interrompeu as buscas.

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O homem foi atingido por um tapume metálico e caiu na água. Como sabia nadar, conseguiu sair do córrego sem ajuda. Ele deixou o local sem avisar alguém porque acreditou que ninguém havia presenciado a queda.

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Inicialmente, o Corpo de Bombeiros foi acionado para procurar um homem que teria caído no córrego. A ocorrência foi registrada na Avenida Cristiano Machado, na altura do Bairro São Gabriel, na Região Nordeste de Belo Horizonte.

Segundo o relato feito aos militares, a vítima foi atingida pela estrutura metálica e caiu em uma abertura no canteiro de obras, próximo ao Córrego do Onça. No local, os bombeiros encontraram a placa e verificaram que o curso d'água estava com grande volume devido à chuva.

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Diante da possibilidade de o homem ter sido levado pela correnteza, os militares iniciaram as buscas. A operação, no entanto, foi finalizada após o homem ter sido localizado.

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