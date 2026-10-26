Idoso morre após carro cair em córrego na Grande BH

Um idoso de 60 anos morreu na manhã desta segunda-feira (26/10) após o carro que dirigia cair em um córrego na Rua Urupês, no Bairro Jardim do Lago, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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O Corpo de Bombeiros encontrou o motorista inconsciente, com sangramento na cabeça e respiração fraca. Os militares retiraram o homem do veículo e iniciaram manobras de reanimação cardiopulmonar.

Uma equipe de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também participou do atendimento. Durante os procedimentos, o homem morreu, a morte foi constatada pelo médico da equipe.

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Após o atendimento, a Polícia Militar assumiu a preservação do local e aguardou a chegada da perícia da Polícia Civil e do rabecão para os trabalhos periciais e a remoção do corpo. As circunstâncias em que o carro caiu no córrego não foram informadas.