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FATALIDADE

Idoso morre após carro cair em córrego na Grande BH

Homem de 60 anos foi retirado do veículo pelos bombeiros, que tentaram reanimá-lo. Morte em Contagem foi constatada por médico do Samu

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
26/10/2026 12:36

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As circunstâncias em que o carro caiu no córrego não foram informadas
As circunstâncias em que o carro caiu no córrego não foram informadas crédito: Reprodução/CBMMG

Um idoso de 60 anos morreu na manhã desta segunda-feira (26/10) após o carro que dirigia cair em um córrego na Rua Urupês, no Bairro Jardim do Lago, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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O Corpo de Bombeiros encontrou o motorista inconsciente, com sangramento na cabeça e respiração fraca. Os militares retiraram o homem do veículo e iniciaram manobras de reanimação cardiopulmonar.

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Uma equipe de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também participou do atendimento. Durante os procedimentos, o homem morreu, a morte foi constatada pelo médico da equipe.

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Após o atendimento, a Polícia Militar assumiu a preservação do local e aguardou a chegada da perícia da Polícia Civil e do rabecão para os trabalhos periciais e a remoção do corpo. As circunstâncias em que o carro caiu no córrego não foram informadas.

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