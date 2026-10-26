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ACIDENTE DE TRABALHO

Trabalhador morre preso em máquina de gelo na Grande BH

Homem sofreu uma parada cardiorrespiratória durante o resgate em uma empresa de Santa Luzia. Seis viaturas dos bombeiros e o helicóptero Arcanjo 13 foram mobilizados

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
26/10/2026 13:04

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Seis viaturas e o helicóptero Arcanjo 13 foram mobilizados para atender à ocorrência
Seis viaturas e o helicóptero Arcanjo 13 foram mobilizados para atender à ocorrência crédito: Reprodução/CBMMG

Um trabalhador de 35 anos morreu após ficar preso em uma máquina de gelo durante o expediente, na manhã desta segunda-feira (26/10), em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O acidente aconteceu dentro de uma empresa na Rua José Calixto, no Bairro Fazenda.

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Seis viaturas e o helicóptero Arcanjo 13 foram mobilizados para atender à ocorrência, com apoio de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os militares realizaram o atendimento pré-hospitalar e utilizaram equipamentos hidráulicos e ferramentas de corte para retirar o trabalhador do maquinário. Durante a operação, o homem sofreu uma parada cardiorrespiratória e as equipes iniciaram manobras de reanimação.

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Os procedimentos foram mantidos após a retirada da vítima, sob supervisão médica, mas o trabalhador morreu no local.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem era funcionário da empresa e estava em horário de serviço, o que caracteriza um possível acidente de trabalho. As equipes permaneciam no local à espera da perícia da Polícia Civil.

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