Trabalhador morre preso em máquina de gelo na Grande BH

Um trabalhador de 35 anos morreu após ficar preso em uma máquina de gelo durante o expediente, na manhã desta segunda-feira (26/10), em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O acidente aconteceu dentro de uma empresa na Rua José Calixto, no Bairro Fazenda.

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Seis viaturas e o helicóptero Arcanjo 13 foram mobilizados para atender à ocorrência, com apoio de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os militares realizaram o atendimento pré-hospitalar e utilizaram equipamentos hidráulicos e ferramentas de corte para retirar o trabalhador do maquinário. Durante a operação, o homem sofreu uma parada cardiorrespiratória e as equipes iniciaram manobras de reanimação.

Os procedimentos foram mantidos após a retirada da vítima, sob supervisão médica, mas o trabalhador morreu no local.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem era funcionário da empresa e estava em horário de serviço, o que caracteriza um possível acidente de trabalho. As equipes permaneciam no local à espera da perícia da Polícia Civil.