BH abre licitação para instalar estações de calistenia em praças

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) abriu licitação para adquirir e instalar estações de calistenia e saúde em praças e espaços públicos da capital. O pregão eletrônico nº 93012/2026, publicado no Diário Oficial do Município (DOM) desta terça-feira (27/10), é conduzido pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Smel). A sessão pública para a seleção do fornecedor está marcada para 13 de novembro, às 9h.

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A contratação tem como objetivo atender à demanda da secretaria por equipamentos destinados à prática de exercícios físicos em áreas públicas. O edital prevê a aquisição e a instalação das estruturas, mas não detalha, no aviso de abertura, a quantidade de unidades que serão compradas, os locais que receberão os equipamentos ou o prazo para a conclusão das instalações.



A calistenia é uma modalidade de atividade física que utiliza principalmente o peso do próprio corpo para desenvolver força, resistência, equilíbrio e flexibilidade. A prática pode envolver movimentos como flexões, barras e agachamentos, com exercícios adaptados a diferentes níveis de condicionamento físico.



Como participar



O processo administrativo da licitação é o de número 31.00403765/2026-21. As empresas interessadas em participar do pregão devem estar previamente credenciadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf) e no Sistema de Compras do Governo Federal.



O edital e os demais documentos da contratação estão disponíveis nos portais de licitações da Prefeitura de Belo Horizonte e Compras do Governo Federal.



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Dúvidas podem ser encaminhadas, preferencialmente, para o e-mail gecli@pbh.gov.br. Também é possível entrar em contato com a Gerência de Compras e Licitações da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, na Rua Timbiras, nº 628, 5º andar, no Bairro Funcionários, pelo telefone (31) 3246-5107.

