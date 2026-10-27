Cemig religa energia de 95% de afetados, mas 32 mil seguem sem luz em Minas

Cerca de 32 mil clientes da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) continuam sem energia elétrica no estado na manhã desta terça-feira (27/10), quase dois dias depois do temporal que atingiu Minas no domingo (25/10). Segundo a empresa, o fornecimento já foi restabelecido para mais de 607 mil dos 640 mil consumidores afetados, o equivalente a 95% do total.

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Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, 16.797 clientes seguem sem fornecimento. Desse total, 8.765 estão na capital, a área mais atingida pelo temporal.

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O balanço desta terça representa uma queda expressiva em relação ao fim da tarde de segunda-feira (26/10), quando cerca de 150 mil consumidores ainda estavam sem energia em todo o estado. Apesar do avanço, a Cemig não informou um prazo para o restabelecimento completo do serviço. A companhia afirma que algumas ocorrências exigem intervenções mais complexas, incluindo a recomposição de estruturas da rede elétrica.

Raios e ventos acima do esperado

A Cemig classifica o temporal como o evento climático de maior impacto sobre seu sistema de distribuição em 74 anos de história. Segundo o Centro de Meteorologia da empresa, foram registradas mais de 60 mil descargas atmosféricas, volume seis vezes superior ao esperado para uma tempestade habitual.

As rajadas de vento também foram excepcionais:

150 km/h em Patos de Minas, no Alto Paranaíba

105 km/h em Lavras, no Sul de Minas

quase 90 km/h em Belo Horizonte

A combinação de raios, ventania e queda de árvores danificou a infraestrutura elétrica e dificultou o trabalho das equipes em campo. Na segunda-feira, a Cemig já havia afirmado que dependia da retirada das árvores, feita em conjunto com prefeituras, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, para normalizar o fornecimento.

4.600 profissionais em campo

Segundo a companhia, cerca de 4.600 profissionais, entre eletricistas, engenheiros e equipes técnicas, atuam de forma ininterrupta na recuperação da rede. Os serviços seguiram durante a madrugada e continuam nesta terça-feira. As principais frentes de trabalho são:

reconstrução de trechos da rede elétrica

substituição de equipamentos danificados

retirada de árvores e galhos sobre a fiação

manobras operacionais para reduzir o número de clientes sem energia Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Moradores relatam quase 36 horas no escuro

Enquanto os números gerais caem, moradores e comerciantes de BH relatam longas esperas. Parte do Bairro Floresta chegou a ficar quase 36 horas sem luz, e uma cafeteria da região não conseguiu funcionar na segunda-feira. Em Betim, na Grande BH, uma ONG que abriga mais de 80 animais silvestres corria o risco de perder uma tonelada de carne armazenada.