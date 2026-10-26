MG: Mais 24 horas após temporal, 150 mil imóveis ainda estão sem luz

No fim da tarde desta segunda-feira (26/10), mais de 24 horas após um temporal causar estragos em municípios mineiros neste domingo (25/10), o número de consumidores sem energia elétrica no estado ainda é aproximadamente 150 mil, de acordo com a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). No entanto, esse número representa uma redução de 80% em relação aos 640 mil consumidores que chegaram a ser impactados pelo fenômeno climático, ainda segundo a estatal.

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A Cemig informou que, desde o início das ocorrências, cerca de 490 mil consumidores já tiveram o fornecimento restabelecido. Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o número de unidades consumidoras sem energia caiu de 389 mil para 65 mil, redução de 85% Na capital, a queda foi ainda maior, de 282 mil para 32 mil clientes, o equivalente a uma redução de 90%.

A tempestade deste domingo foi considerada pela Cemig como o evento climático de maior impacto sobre o sistema de distribuição em 74 anos de história. Durante o temporal as condições meteorológicas atingiram níveis extremos: foram contabilizadas cerca de 60 mil descargas atmosféricas, volume aproximadamente seis vezes superior ao esperado para uma tempestade dessa magnitude.

Além da intensa atividade elétrica, os fortes ventos provocaram danos à rede de distribuição em diversas regiões do estado. As rajadas atingiram velocidades de até 150 km/h em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, 105 km/h em Lavras, no Sul de Minas, e 90 km/h em Belo Horizonte.

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A Cemig destaca que, para enfrentar os impactos da tempestade, ampliou a força de trabalho e manteve cerca de 4.600 profissionais mobilizados nas ruas, atuando na recuperação da rede elétrica, na substituição de equipamentos danificados e em manobras operativas para restabelecer o fornecimento de energia. Segundo a companhia, os trabalhos de reestabelecimento seguirão ocorrendo de maneira ininterrupta durante toda a noite e a madrugada desta terça-feira (27/10).