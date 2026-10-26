Temporal em BH gera 196 chamados por quedas e riscos de árvores em 24h

O Corpo de Bombeiros recebeu 196 chamados relacionados a quedas de árvores e riscos de queda em Belo Horizonte durante o temporal que atingiu a capital mineira nesse domingo (25/10). As ocorrências envolveram árvores caídas em vias públicas, sobre veículos e residências.

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Segundo o balanço da corporação, a maior parte dos chamados foi para a retirada de árvores caídas em ruas e avenidas, com 123 registros. Outras 36 ocorrências envolveram árvores que atingiram residências, enquanto 21 foram relacionadas a quedas sobre veículos.

Os militares também receberam 16 chamados para o corte de árvores com risco iminente de queda.

Árvore ameaça cair sobre prédio

Na manhã desta segunda-feira (26/10), equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para a Rua Lavras, no Bairro São Pedro, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Segundo o solicitante, o solo cedeu e uma árvore ficou bastante inclinada, com risco de cair sobre o muro de um prédio. Os militares foram acionados para realizar o corte preventivo.

Avenida do Contorno interditada

Na Avenida do Contorno, na altura do Bairro Floresta, na Região Leste da capital, o trânsito foi interditado nesta segunda-feira.

Agentes da BHTrans estão no local para orientar os motoristas e realizar os desvios necessários.

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O temporal de domingo foi acompanhado por rajadas de vento de quase 90 km/h em Belo Horizonte e também provocou interrupções no fornecimento de energia elétrica em diferentes regiões da cidade.