Minas tem 608 cidades em alerta de tempestade e granizo nesta segunda-feira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestades para 608 municípios de Minas Gerais, válido para esta segunda-feira (26/10). O aviso, classificado como de "Perigo Potencial", vale até as 23h59 e indica risco de chuvas fortes, ventos intensos e queda de granizo.



Conforme o Inmet, a chuva pode ficar entre 20 e 30 mm por hora ou chegar a 50 mm por dia. Os ventos podem variar entre 40 e 60 km/h, com queda de granizo em pontos isolados.

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Riscos potenciais

Embora o grau seja classificado como "Perigo Potencial", o Inmet alerta sobre os riscos pontuais, como:

Alagamentos rápidos em áreas urbanas mais vulneráveis;

Queda de galhos de árvores devido à força dos ventos;

Pequenos danos em plantações agrícolas;

Baixo risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica por blecautes localizados.

Regiões afetadas em MG

Triângulo Mineiro / Alto Paranaíba

Central Mineira

Zona da Mata

Vale do Rio Doce

Vale do Mucuri

Norte de Minas

Campo das Vertentes

Jequitinhonha

Metropolitana de Belo Horizonte

Oeste de Minas

Noroeste de Minas

Recomendações de segurança

As autoridades reforçam que, durante as rajadas de vento é recomendado evitar abrigo debaixo de árvores e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão, placas de propaganda ou estruturas metálicas vulneráveis.

A Defesa Civil recomenda não utilizar telefones e outros aparelhos conectados diretamente às tomadas durante o período de maior intensidade das descargas elétricas.

Em caso de situações de risco, alagamentos ou quedas de árvores, a população deve acionar imediatamente a Defesa Civil (telefone 199) ou o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Municípios na área de alerta