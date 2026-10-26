Estado de Minas é finalista em três categorias do Prêmio CDL/BH

O Estado de Minas é finalista em três categorias da 14ª edição do Prêmio CDL/BH de Jornalismo, com trabalhos de Luiz Ribeiro, Edésio Ferreira e Leandro Couri. Os profissionais foram selecionados entre 273 trabalhos inscritos por jornalistas e estudantes de Minas Gerais. Os vencedores serão anunciados em 2 de dezembro, durante cerimônia no Centro de Convenções da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), que promove a premiação para reconhecer produções jornalísticas relacionadas ao comércio, aos serviços e ao desenvolvimento econômico e social do estado.

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Veterano no prêmio, Luiz Ribeiro concorre na categoria Texto com a série de reportagens "Ex-retirantes de volta para casa e o recomeço: juntos na vida, no amor e no comércio". Já Edésio Ferreira, que disputa na categoria Repórter Fotográfico com a imagem "Mistério e morte no Paraopeba", participa pela segunda vez, mas é a primeira vez que ele chega à final. E Leandro Couri chega à sexta final concorrendo na categoria Especial 40 anos Fundação CDL-BH, ao lado de Laura Scardua, antiga colega de equipe, com a reportagem "Quem pode fortalece: barbeiro atende embaixo de viaduto em BH".

Oito meses de pesquisa

A série de Luiz Ribeiro acompanha histórias de pessoas que deixaram suas cidades de origem em busca de melhores condições de vida e, anos depois, conseguiram voltar para empreender. O trabalho também mostra casais que transformaram a parceria na vida pessoal em negócios construídos em conjunto.

A apuração levou oito meses e percorreu cerca de 2,1 mil quilômetros, com visitas a sete municípios do semiárido mineiro. Além dos personagens, foram ouvidos pesquisadores, consultores e lideranças do comércio.

Para Luiz, a indicação representa o reconhecimento de um trabalho que exigiu tempo de pesquisa e dedicação para registrar histórias pouco conhecidas de superação e recomeço.

“Ter um trabalho indicado como finalista do Prêmio CDL/BH de Jornalismo, por si só, já é um grande feito, pela relevância do concurso e nível elevado das reportagens inscritas. Mas, no caso dessa série, considero que a indicação tem maior significância ainda por conta do esforço, profundidade e aspecto inovador do trabalho e, sobretudo, pela riqueza das histórias pesquisadas e documentadas nas reportagens”, afirma.

O jornalista destaca que o retorno dessas pessoas às cidades de origem também ajuda a movimentar a economia local, ao criar oportunidades de trabalho e novos negócios. “Foi muito bom dar visibilidade às histórias de recomeço, de luta e de superação dessas pessoas, que dão bons exemplos e demonstram como é possível crescer junto no empreendedorismo e no amor”, completa.

Flagrante de peixes mortos no Paraopeba

O que começou com uma mensagem de um amigo acabou levando Edésio Ferreira a uma das indicações do EM ao prêmio. Edésio Ferreira ficou sabendo que havia uma grande quantidade de peixes mortos no rio Paraopeba e decidiu ir até o local para conferir a situação, mesmo estando de folga.

Segundo o fotógrafo, a pauta surgiu de forma espontânea, a partir de uma informação que despertou sua atenção e o levou a investigar o que estava acontecendo.

Para Edésio, a indicação também chama a atenção para a necessidade de valorizar o trabalho da imprensa e dos profissionais que se dedicam à apuração dos fatos.

“Fico feliz pelo reconhecimento do trabalho. É bom que tenha alcançado essa abrangência e que ainda existam instituições preocupadas em valorizar as produções jornalísticas”, afirma.

Solidariedade e trabalho

A história de um barbeiro que atende clientes embaixo de um viaduto Francisco Sales, na divisa entre os bairros Floresta e Santa Efigênia, chamou a atenção de Leandro Couri enquanto o fotojornalista apurava outra pauta na região. Ao perceber o entusiasmo de Júlio César durante os atendimentos, ele decidiu conversar com o profissional e levar a história para a redação. A iniciativa deu origem à reportagem produzida em parceria com Laura Scardua.

A proposta foi construir um retrato mais aprofundado do personagem, reunindo texto, fotografias e vídeo. Leandro conta que voltou à redação, conversou com a editora e retornou para conhecer melhor a trajetória do barbeiro, sem pressa para concluir a apuração.

“Estou muito feliz pelo reconhecimento do Prêmio CDL de Jornalismo, que é um prêmio tão importante aqui em Minas Gerais. E especialmente porque é uma matéria que eu garimpei fazendo outra matéria na rua. (...) Então, foi uma reportagem que a gente curtiu muito fazer por conta dessa profundidade que a gente conseguiu dar ao personagem”, conta.

Para o fotojornalista, a indicação tem um significado especial por reconhecer seu envolvimento em todas as etapas da produção, desde a descoberta da pauta até a captação das imagens e a elaboração do texto. Apesar da experiência na categoria Repórter Fotográfico, esta é a primeira vez que ele chega à final com uma reportagem nesse formato.

Leandro também fez questão de destacar a participação de Laura Scardua na construção da matéria. Embora a jornalista não faça mais parte da equipe do Estado de Minas e atualmente trabalhe na Itatiaia, ele ressaltou a sensibilidade da colega e a importância da parceria para o resultado.

“Ela foi minha parceira nessa reportagem, é muito brilhante, muito sensível. Então, ressaltar também esse trabalho em equipe, é o mais importante de tudo isso”, afirma.

Premiação distribuirá R$ 103 mil

Criado em 2012, o Prêmio CDL/BH de Jornalismo chega à 14ª edição com trabalhos distribuídos em oito categorias: Texto, Áudio, Vídeo, Podcast, Repórter Fotográfico, Repórter Cinematográfico, Jornalismo Universitário e Especial 40 anos Fundação CDL-BH.

Nesta edição, cada categoria tem cinco trabalhos finalistas, escolhidos por uma comissão julgadora formada por profissionais de comunicação, representantes de entidades do setor e especialistas convidados. Na categoria especial, a proposta é reconhecer reportagens sobre iniciativas sociais que geram oportunidades, inclusão e desenvolvimento para pessoas em situação de vulnerabilidade.

Ao todo, serão distribuídos R$ 103 mil em vales-viagem e vales-compras. Nas categorias Texto, Áudio, Vídeo, Podcast, Repórter Fotográfico, Repórter Cinematográfico e Jornalismo Universitário, serão premiados os três primeiros colocados. Na categoria Especial 40 anos Fundação CDL-BH, haverá um vencedor.

Além do Estado de Minas, veículos como O Tempo, Itatiaia, BHAZ, Globo, Record, Rede Minas e outros grupos de comunicação também estão entre os finalistas. Na categoria universitária, os trabalhos selecionados são da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas).

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.