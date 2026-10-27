Bairros de BH podem ficar sem água até quarta (28/10); veja quais

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Moradores de Belo Horizonte podem ficar sem água até as 9h desta quarta-feira (28/10).

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Segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), uma manutenção operacional programada na capital poderá interromper o abastecimento de oito bairros da Região do Barreiro.

A orientação é que os moradores façam uso ainda mais consciente da água até a normalização completa. A companhia destaca que os imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos.

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Confira a lista dos bairros afetados:

Araguaia

Barreiro de Cima

Bonsucesso

Bairro das Indústrias I

Flávio Marques Lisboa

Milionários

Bairro Novo das Indústrias

Vila Nova dos Milionários

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.