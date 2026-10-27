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ATENÇÃO!

Bairros de BH podem ficar sem água até quarta (28/10); veja quais

Manutenção programada da Copasa pode afetar o abastecimento em oito bairros da Região do Barreiro

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Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
27/10/2026 12:28

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Torneira com falta de água
Uma manutenção operacional programada na capital poderá interromper o abastecimento de oito bairros do Barreiro crédito: Magnific/Reprodução

Moradores de Belo Horizonte podem ficar sem água até as 9h desta quarta-feira (28/10).

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Segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), uma manutenção operacional programada na capital poderá interromper o abastecimento de oito bairros da Região do Barreiro.

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A orientação é que os moradores façam uso ainda mais consciente da água até a normalização completa. A companhia destaca que os imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos.

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Confira a lista dos bairros afetados:

  • Araguaia
  • Barreiro de Cima
  • Bonsucesso
  • Bairro das Indústrias I
  • Flávio Marques Lisboa
  • Milionários
  • Bairro Novo das Indústrias
  • Vila Nova dos Milionários

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.

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