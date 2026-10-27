Bairros de BH podem ficar sem água até quarta (28/10); veja quais
Manutenção programada da Copasa pode afetar o abastecimento em oito bairros da Região do Barreiro
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Moradores de Belo Horizonte podem ficar sem água até as 9h desta quarta-feira (28/10).
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Segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), uma manutenção operacional programada na capital poderá interromper o abastecimento de oito bairros da Região do Barreiro.
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A orientação é que os moradores façam uso ainda mais consciente da água até a normalização completa. A companhia destaca que os imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos.
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Confira a lista dos bairros afetados:
- Araguaia
- Barreiro de Cima
- Bonsucesso
- Bairro das Indústrias I
- Flávio Marques Lisboa
- Milionários
- Bairro Novo das Indústrias
- Vila Nova dos Milionários
* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.