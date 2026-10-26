Após temporal que atingiu BH, postes danificados são trocados

Repórter-fotográfico desde 2000, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.

A tempestade que atingiu Minas Gerais nesse domingo (25/10) deixou cerca de 640 mil clientes sem energia elétrica e danificou a rede de distribuição em diferentes regiões do estado. Na manhã desta segunda-feira (26/10), aproximadamente 230 mil consumidores ainda estavam sem luz, enquanto equipes da Cemig trabalhavam para sanar o problema. Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, os ventos chegaram a quase 90 km/h, derrubando árvores e quebrando postes.

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A Cemig mobilizou cerca de 4 mil profissionais para recuperar a rede elétrica e atender às ocorrências provocadas pelo temporal, incluindo a troca de postes. O número representa um aumento de 33% em relação aos 3 mil trabalhadores inicialmente escalados.

De acordo com o balanço divulgado pela companhia na manhã desta segunda-feira, aproximadamente 410 mil dos 640 mil clientes afetados já tiveram o fornecimento restabelecido, o equivalente a 64,1% do total.

Na Rua Flor dos Angelis, no Bairro Nova Gameleira, na Região Oeste da capital, equipes da companhia trabalham na substituição de três postes danificados pela chuva e pelos ventos. Mais de 20 profissionais participam do serviço, com o apoio de caminhões e um gerador para manter o fornecimento de energia durante os reparos.

"Esse é um exemplo do que ocorreu em grande parte do estado devido à tempestade severa que tivemos ontem", afirmou o superintendente regional da Cemig, Dezair Junior, durante entrevista no local.

Segundo ele, a força dos ventos provocou a queda de árvores sobre a rede elétrica e comprometeu a estrutura de distribuição. No caso da Nova Gameleira, os três postes quebrados afetaram o fornecimento de energia aos consumidores da região.

Impacto

A empresa considera o episódio o evento climático de maior impacto sobre seu sistema de distribuição em seus 74 anos de história. As equipes atuam nos reparos da rede e em manobras operacionais para reduzir o número de consumidores sem energia.

Durante os trabalhos no Nova Gameleira, o gerador é utilizado para permitir o restabelecimento do fornecimento a mais clientes enquanto a estrutura danificada é substituída. Segundo Dezair Junior, a execução dos serviços exige cuidados para garantir a segurança dos trabalhadores e da população.

BH tem 45 mil clientes sem luz

Em Belo Horizonte, 222 mil clientes ficaram sem energia elétrica no pico das ocorrências registradas no domingo. Desse total, 177 mil já tiveram o serviço restabelecido, o equivalente a cerca de 80%.

Na manhã desta segunda-feira, 45 mil consumidores ainda estavam sem luz na capital. A Cemig não informou um prazo específico para a normalização completa do fornecimento em todas as áreas atingidas.

Ventos chegaram a 150 km/h em Minas

A intensidade do temporal variou entre as regiões mineiras. Em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, as rajadas chegaram a 150 km/h. Em Lavras, no Sul de Minas, atingiram 105 km/h, enquanto Belo Horizonte registrou ventos próximos de 90 km/h.

Além dos danos à rede elétrica, a tempestade provocou quedas de árvores e deixou semáforos desligados em diferentes pontos da capital. As ocorrências foram registradas durante o segundo turno das eleições de 2026.

A companhia informou que os trabalhos de recuperação continuam de forma ininterrupta, com prioridade para as ocorrências de maior impacto.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata