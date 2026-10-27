BH tem madrugada fria e previsão de chuva nesta terça-feira (27/10)
Dia deve ser de céu nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva e rajadas de vento ocasionais; máxima prevista é de 25 °C
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Belo Horizonte amanheceu com temperaturas baixas nesta terça-feira (27/10) e deverá ter chuva ao longo do dia, segundo a Defesa Civil do município. O cenário ocorre após o temporal histórico do último domingo (25), considerado pela Cemig o evento climático de maior impacto na rede elétrica em 74 anos. A previsão meteorológica para a capital mineira aponta cobertura de nuvens oscilando entre céu nublado e aberturas parciais, acompanhada pelo risco de chuvas isoladas, raios e rajadas esporádicas de vento.
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Ao longo do dia, o céu fica nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva e rajadas de vento ocasionais. A máxima prevista para a capital é de 25 °C, e a umidade relativa do ar deve ficar em torno de 60% à tarde. A mínima foi de 14,2 °C, registrada nas regionais Centro-Sul, às 5h20, e Oeste, às 6h.
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Variação térmica e registros
A madrugada e o amanhecer apresentaram frio moderado na capital. A menor temperatura registrada em estações do INMET foi de 14,4 °C na estação do Cercadinho, localizada no bairro Buritis, na região Oeste de Belo Horizonte.
Mínimas por regional
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Centro-Sul: 14,2 °C, às 5h20
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Oeste: 14,2 °C, às 6h
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Barreiro: 15,8 °C, às 5h50
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Pampulha: 17,2 °C, às 4h, com sensação térmica de 16,2 °C
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Venda Nova: 17,8 °C, às 5h20
Comportamento da umidade e ventos
A taxa de umidade relativa do ar deve apresentar variação entre 50% e 90% ao longo do dia, segundo estimativas meteorológicas.
A presença eventual de ventos em velocidade mais elevada durante os momentos de chuva exige cautela em deslocamentos urbanos. Condutores de veículos e pedestres devem redobrar a atenção perto de vias arborizadas e áreas com histórico de retenção de água durante temporais rápidos.
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A formação de nuvens carregadas pode provocar precipitações repentinas em setores específicos da mancha urbana, podendo provocar lentidão nas principais vias de ligação entre os bairros e alterando o ritmo do trânsito na volta para casa.