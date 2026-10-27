Cachorro é resgatado em lixão no Sul de Minas

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Um cachorro foi resgatado após ser encontrado em um lixão em Elói Mendes, no Sul de Minas.

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Segundo a Polícia Civil (PCMG), o resgate aconteceu nesse domingo (25/10). Após ser retirado do local, o animal foi acolhido e encaminhado para receber os cuidados necessários. Quando estiver bem, ficará disponível para adoção responsável.

A corporação vai investigar as circunstâncias do caso para verificar se o cachorro foi abandonado ou se houve outra prática criminosa contra o animal. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre como ele foi parar no lixão.

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O delegado Eduardo Braga destacou a importância da proteção animal e alertou para os riscos do abandono, que pode colocar em perigo a saúde e a vida dos animais.

A população pode denunciar suspeitas de abandono ou maus-tratos em qualquer unidade policial ou pelo Disque-Denúncia, no 181.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.