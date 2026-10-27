Copasa pede uso consciente da água por causa da queda de energia

As fortes chuvas que atingiram Belo Horizonte e a Região Metropolitana no domingo (25/10) ainda provocam interrupções no fornecimento de energia elétrica e afetaram o abastecimento de água em diversas localidades nesta terça-feira (27/10). Com a previsão de normalização gradual do abastecimento ao longo do dia, a Copasa pede que a população economize água para ajudar na recuperação do sistema e a retomada do fornecimento nas regiões mais afetadas.

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A falta de energia interrompeu o funcionamento de seis Estações de Tratamento de Água (ETAs) e de dezenas de unidades de bombeamento responsáveis pela distribuição na Grande BH. Embora o fornecimento elétrico já tenha sido restabelecido em todas as estações, o abastecimento ainda pode apresentar oscilações ao longo do dia.

A paralisação reduziu os níveis dos reservatórios e esvaziou trechos da rede de distribuição. Por isso, a retomada ocorre de forma progressiva, com possibilidade de demora maior nas regiões mais altas ou distantes dos centros de distribuição.

Operação emergencial

Entre os municípios mais afetados está Mateus Leme, onde a interrupção prolongada das estações de bombeamento, conhecidas como boosters, provocou uma queda crítica no nível dos reservatórios e comprometeu o abastecimento de água.

Para acelerar a recuperação, a Copasa mobilizou 13 caminhões-pipa. Os veículos são utilizados para abastecer diretamente os reservatórios, injetar água na rede de distribuição e atender prioritariamente unidades de saúde, hospitais e escolas.

Segundo a companhia, a expectativa é que o sistema do município se recupere gradualmente ao longo desta terça.

Regiões afetadas

Além de Mateus Leme, o abastecimento de água ainda passa por um processo de recuperação em bairros de Belo Horizonte e em outras cidades da Região Metropolitana. Na capital, as áreas afetadas incluem Taquaril, Jardim América e Venda Nova. Também há pontos de instabilidade em Justinópolis, em Ribeirão das Neves; Santa Clara e Serra Dourada, em Vespasiano; na região Central de Santa Luzia; em Durval de Barros e Vila Ideal, em Ibirité; na região da Sede, em Brumadinho; em Francelinos, em Juatuba; no distrito de Macacos, em Nova Lima; e em Taquaraçu.

Segundo a Copasa, o fornecimento de energia foi restabelecido também nos sistemas menores de Aurora, em Brumadinho, Macacos, em Nova Lima, e Taquaraçu. Nesses locais, porém, a eletricidade só voltou na madrugada desta terça-feira, o que contribui para a possibilidade de oscilações no abastecimento.

Uso consciente

A companhia orienta os moradores que ainda têm água armazenada nas caixas-d’água ou que já tiveram o abastecimento retomado a priorizar o consumo essencial, principalmente para alimentação e higiene pessoal.

A medida busca facilitar a recuperação da pressão na rede de distribuição e permitir que a água chegue às famílias que vivem em áreas mais altas e nas localidades mais afetadas pela interrupção de energia.

As equipes operacionais seguem mobilizadas para restabelecer completamente o abastecimento na Grande BH.

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*Estagiária sob supervisão