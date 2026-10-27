Batida entre dois ônibus deixa seis feridos em São João del-Rei

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Uma batida frontal entre dois ônibus mobilizou equipes de resgate na noite dessa segunda-feira (26/10), em São João del-Rei, no Campo das Vertentes . O acidente aconteceu em uma ponte próxima à Praça da Biquinha, via responsável por ligar o Centro Histórico ao Bairro Tejuco. Ao todo, seis pessoas ficaram feridas, incluindo os motoristas dos dois veículos.



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Segundo relatos de testemunhas, os coletivos trafegavam em sentidos opostos quando bateram de frente. Com a força do impacto, a estrutura dianteira dos veículos ficou destruída e ambos os condutores ficaram presos às ferragens.

O Corpo de Bombeiros utilizou técnicas de desencarceramento para resgatar os trabalhadores. Para liberar os motoristas, a guarnição precisou cortar partes do painel, a estrutura dos bancos e expandir a lataria amassada.

De acordo com os bombeiros, os condutores foram socorridos com suspeita de fraturas nos membros inferiores e ferimentos no rosto. Ambos foram encaminhados a uma unidade de saúde por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Além dos condutores, quatro passageiros que estavam em um dos ônibus - três mulheres e um homem - sofreram ferimentos leves e também receberam atendimento médico.

Investigação e trânsito

As causas do acidente ainda não foram esclarecidas. No entanto, o Corpo de Bombeiros ressaltou que a ponte possui um estreitamento de pista, fator que pode ter contribuído para a batida.

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A perícia da Polícia Civil esteve no local para coletar provas e realizar os levantamentos que vão determinar a dinâmica do acidente. A Polícia Militar também compareceu ao local e ficou encarregada do registro do boletim de ocorrência e da gestão do trânsito, que permaneceu interditado durante toda a operação de resgate e remoção dos veículos.