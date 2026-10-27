Cachorra é resgatada em situação de maus-tratos no Alto Paranaíba

Uma cachorra foi resgatada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) em situação de maus-tratos, na segunda-feira (26/10), em uma residência na região central de Rio Paranaíba, no Alto Paranaíba. O animal apresentava sinais de abandono, dermatites, ferimentos com presença de moscas e magreza. No local, os policiais também constataram que a cadela permanecia amarrada, sem acesso à água e com alimento em estado de decomposição.



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A ação teve início após a Associação de Defesa e Amparo aos Animais (Adama) receber relatos de possíveis agressões contra a cachorra. A partir das informações, os policiais foram até o endereço indicado e verificaram as condições em que o animal era mantido.

Diante da situação encontrada, a Polícia Civil acionou a equipe da Adama, que compareceu à residência e providenciou o encaminhamento da cadela para atendimento veterinário, além dos cuidados necessários para sua recuperação.

As investigações continuam para identificar os responsáveis pelo animal e apurar as circunstâncias dos maus-tratos.

Denúncias

A Polícia Civil reforça que praticar atos de maus-tratos contra animais é crime, previsto no artigo 32 da Lei nº 9.605/1998, conhecida como Lei de Crimes Ambientais.

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Casos suspeitos podem ser denunciados anonimamente pelo Disque-Denúncia 181 ou diretamente em uma unidade policial. As informações repassadas às autoridades podem contribuir para a identificação dos responsáveis e para o resgate de animais submetidos a situações de violência ou abandono.