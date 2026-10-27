Revista credita vitória de Lula a conselho de Taylor Swift e fãs se revoltam

A reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), confirmada no último domingo (25/10), alcançou repercussão em diversos países. A vitória histórica conquistada nas urnas brasileiras pautou reportagens e análises ao redor do mundo.

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A revista americana "Variety" esteve entre os veículos internacionais que comentaram o resultado da disputa presidencial no país. A publicação, porém, enfrentou forte rejeição do público. Leitores e fãs criticaram duramente o texto, revoltados pelo fato de a revista creditar a vitória de Lula a conselho de Taylor Swift.

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Relato da revista sobre a mobilização de fãs

Em sua análise sobre o cenário eleitoral do Brasil, a revista destacou ações atribuídas ao público da cantora pop norte-americana durante a corrida presidencial.

Na postagem publicada pela "Variety", o veículo registrou os seguintes detalhes sobre os atos.

"Os fãs de Taylor Swift, em particular, se mobilizaram em massa para apoiar a campanha de Lula, disseminando memes populares que incluíam inserções de Lula em videoclipes populares de Swift e uma imagem da famosa cantora loira usando o chapéu que agora é a marca registrada de Lula (que os fãs apelidaram de 'Taylula')."

O texto da publicação também relatou a presença dos símbolos e das mensagens virtuais criadas pelo grupo.

"Bandeiras estampadas com essas imagens foram vistas com frequência em manifestações, e os fãs também postaram a hashtag #SwiftiesComLula (Swifties com Lula, em tradução literal) nas redes sociais."

Reação nas redes sociais contra a publicação

A interpretação apresentada pelo veículo internacional causou indignação entre usuários no X (antigo Twitter). No espaço digital, outros fãs demonstraram insatisfação direta com o teor da análise publicada pela revista.

It’s deeply disrespectful to us Brazilians, who spent 20 days mobilizing across the country, standing up to Big Tech and imperialist forces, to credit our victory as a nation to an American billionaire who said absolutely nothing about our elections. Delete this shit, @Variety. — Sebastian Stan Brasil (@sebstanbr) October 26, 2026

Entre as manifestações contrárias à matéria, uma página de admiradores do ator Sebastian Stan publicou uma mensagem enfática para contestar a visão da revista americana.

"É profundamente desrespeitoso com nós, brasileiros, que passamos 20 dias mobilizados por todo o país, enfrentando as Big Techs e forças imperialistas, atribuir a nossa vitória, enquanto nação, a um bilionário americano que não disse absolutamente nada sobre as nossas eleições."

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.