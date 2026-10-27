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Revista credita vitória de Lula a conselho de Taylor Swift e fãs se revoltam

Publicação americana destaca impacto da cantora nas eleições brasileiras; internautas defendem mobilização histórica do próprio eleitorado

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FS
Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
27/10/2026 14:03 - atualizado em 27/10/2026 14:08

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Revista credita vitória de Lula a conselho de Taylor Swift e fãs se revoltam
Taylor Swift, cantora cujos fãs e suposta influência política foram tema de reportagem controversa sobre as eleições brasileiras. crédito: Kevin Winter / Getty Images

A reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), confirmada no último domingo (25/10), alcançou repercussão em diversos países. A vitória histórica conquistada nas urnas brasileiras pautou reportagens e análises ao redor do mundo.

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A revista americana "Variety" esteve entre os veículos internacionais que comentaram o resultado da disputa presidencial no país. A publicação, porém, enfrentou forte rejeição do público. Leitores e fãs criticaram duramente o texto, revoltados pelo fato de a revista creditar a vitória de Lula a conselho de Taylor Swift.

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Relato da revista sobre a mobilização de fãs

Em sua análise sobre o cenário eleitoral do Brasil, a revista destacou ações atribuídas ao público da cantora pop norte-americana durante a corrida presidencial.

Na postagem publicada pela "Variety", o veículo registrou os seguintes detalhes sobre os atos.

"Os fãs de Taylor Swift, em particular, se mobilizaram em massa para apoiar a campanha de Lula, disseminando memes populares que incluíam inserções de Lula em videoclipes populares de Swift e uma imagem da famosa cantora loira usando o chapéu que agora é a marca registrada de Lula (que os fãs apelidaram de 'Taylula')."

O texto da publicação também relatou a presença dos símbolos e das mensagens virtuais criadas pelo grupo.

"Bandeiras estampadas com essas imagens foram vistas com frequência em manifestações, e os fãs também postaram a hashtag #SwiftiesComLula (Swifties com Lula, em tradução literal) nas redes sociais."

Reação nas redes sociais contra a publicação

A interpretação apresentada pelo veículo internacional causou indignação entre usuários no X (antigo Twitter). No espaço digital, outros fãs demonstraram insatisfação direta com o teor da análise publicada pela revista.

Entre as manifestações contrárias à matéria, uma página de admiradores do ator Sebastian Stan publicou uma mensagem enfática para contestar a visão da revista americana.

"É profundamente desrespeitoso com nós, brasileiros, que passamos 20 dias mobilizados por todo o país, enfrentando as Big Techs e forças imperialistas, atribuir a nossa vitória, enquanto nação, a um bilionário americano que não disse absolutamente nada sobre as nossas eleições."

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie. 

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