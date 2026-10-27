Cidades que receberam 'Bloco do 22' com Flávio e Nikolas ampliaram a votação de Lula
Levantamento revela que o "Bloco do 22" falhou em missão decisiva e ajudou a impulsionar votos de Lula justamente onde deveria barrá-lo; entenda o fenômeno
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O senador Flávio Bolsonaro (PL) viu o desempenho do presidente Lula crescer em relação ao primeiro turno em todas as oito cidades que receberam as ações do "Bloco do 22". Em seis dessas localidades, o crescimento do petista superou o índice verificado na média nacional entre as duas votações. O levantamento foi feito pela coluna “Painel”, do jornal “Folha de S.Paulo”.
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Os eventos dominaram a reta final da campanha de Flávio Bolsonaro. Promovidos pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), os bloquinhos adotaram uma estética jovem com trios elétricos, paredões e jingles provocativos.
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Desempenho do petista nas cidades dos bloquinhos
Os resultados das urnas nos locais que sediaram os atos registraram avanços do petista:
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virada em Capelinha: localizado no Vale do Jequitinhonha, o município mineiro de 39 mil habitantes foi o único fora das capitais a sediar o ato com Flávio. No segundo turno, Lula virou o placar na cidade.
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virada no Rio de Janeiro: na capital fluminense, o petista também obteve uma virada sobre o senador.
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ampliação de margem: em São Paulo, Salvador e Fortaleza, o candidato petista ampliou a vantagem de votos em comparação com a primeira etapa.
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redução de vantagem: nas capitais Belo Horizonte, Manaus e Vitória, Lula diminuiu a margem que Flávio havia obtido no primeiro turno.
Roteiro das agendas e repercussão partidária
A organização dos eventos mobilizou diferentes capitais ao longo dos dias decisivos:
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última semana de campanha: Flávio Bolsonaro e Nikolas Ferreira participaram juntos dos atos em Manaus, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo.
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semana anterior: o senador e o deputado federal estiveram nas mobilizações de Salvador, Vitória e Capelinha.
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evento no Ceará: em Fortaleza, Flávio esteve ao lado do deputado federal André Fernandes (PL-CE), parlamentar que popularizou o modelo de trio elétrico durante a campanha à Prefeitura de Fortaleza em 2024.
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O revés nas urnas gerou contestações internas na legenda. Diante do resultado eleitoral e da virada sofrida no estado de Minas Gerais, alas do PL apontam a estratégia de Nikolas Ferreira como uma das responsáveis pela derrota da campanha.