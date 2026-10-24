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ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro reúne aliados em motociata em BH na véspera do 2º turno

O senador participou de motociata com Nikolas Ferreira, Cleitinho e Tarcísio de Freitas na manhã deste sábado (24/10)

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Nara Ferreira
Nara Ferreira
Repórter
Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.
24/10/2026 14:45 - atualizado em 24/10/2026 14:56

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lávio Bolsonaro participou de motociata com Nikolas Ferreira, Cleitinho
A passagem por Belo Horizonte antecede o último compromisso de rua do candidato, previsto para a tarde deste sábado, no Rio de Janeiro crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Neste sábado (24/10), véspera do segundo turno das eleições presidenciais, Belo Horizonte recebeu um dos últimos atos de campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República. Ao lado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), do senador eleito Domingos Sávio (PL-MG), do governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), e de outras lideranças políticas, Flávio participou de uma motociata na Região Centro-Sul da capital.

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A passagem pela capital antecede o último compromisso de rua do candidato, previsto para a tarde deste sábado, no Rio de Janeiro. A mobilização mineira, organizada por Nikolas Ferreira e batizada de “Bloco do 22”, começou com concentração na Praça do Papa e seguiu em direção à Praça da Liberdade.

'Motociata do 22' reúne apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL), na Praça do Papa, em BH
'Motociata do 22' reuniu apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL), na Praça do Papa, em BH Jair Amaral/EM/D.A Press

Marcada para as 10h, a motociata teve atraso de aproximadamente uma hora e meia. Durante a espera, apoiadores se concentraram na Praça do Papa, parte deles em motocicletas e outros a pé. A concentração de motos ocupava uma extensão de aproximadamente um quilômetro. Enquanto aguardavam a chegada dos políticos, os participantes entoaram coros contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o partido.

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Flávio chegou acompanhado de Nikolas, Cleitinho, Flávio Roscoe, do governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e de outros aliados, entre eles o senador eleito Domingos Sávio. Também participaram o vice-governador eleito de Minas, Falcão (Republicanos), o deputado federal eleito Lucas Pavanato (PL-SP) e o governador Romeu Zema (Novo), que não discursou durante o ato. Os políticos não falaram com a imprensa durante a mobilização. 

Críticas a Lula, ao PT e ao STF

Na Praça da Liberdade, os participantes entoaram o Hino Nacional e gritaram palavras de ordem contra Lula, o PT e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Em comparação com outras manifestações bolsonaristas, como o ato de 7 de setembro, as críticas ao Supremo tiveram menor destaque. Desta vez, placas e referências ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e ao filho Flávio marcaram a manifestação.

Ainda assim, durante o ato, Domingos Sávio voltou a criticar o ministro do STF. “Quem quer fora Moraes dá um grito”, declarou o senador eleito aos apoiadores.

O deputado estadual Bruno Engler (PL), que recebeu a maior votação para deputado estadual em Belo Horizonte, pediu que os participantes tentassem convencer eleitores indecisos a votar em Flávio Bolsonaro no segundo turno.

A busca por votos também foi mencionada por Falcão. O vice-governador eleito afirmou que ainda havia tempo para conversar com pessoas indecisas e com aquelas que não pretendiam votar. Segundo ele, o objetivo era garantir a vitória do candidato do PL na votação deste domingo (25/10).

Cleitinho, por sua vez, fez referência ao pai do candidato ao projetar o resultado da eleição. “Em janeiro, o [Jair] Bolsonaro vai subir a rampa junto do Flávio”, afirmou, em alusão à posse presidencial prevista para 2027.

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Estado decisivo 

Minas Gerais tem peso estratégico na disputa presidencial por ser o segundo maior colégio eleitoral do país, com 16,3 milhões de eleitores aptos a votar em 2026. No primeiro turno, Flávio Bolsonaro venceu no estado, com 48,24% dos votos válidos, contra 43,33% de Lula da Silva.

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