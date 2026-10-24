Flávio Bolsonaro reúne aliados em motociata em BH na véspera do 2º turno

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Neste sábado (24/10), véspera do segundo turno das eleições presidenciais, Belo Horizonte recebeu um dos últimos atos de campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República. Ao lado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), do senador eleito Domingos Sávio (PL-MG), do governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), e de outras lideranças políticas, Flávio participou de uma motociata na Região Centro-Sul da capital.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A passagem pela capital antecede o último compromisso de rua do candidato, previsto para a tarde deste sábado, no Rio de Janeiro. A mobilização mineira, organizada por Nikolas Ferreira e batizada de “Bloco do 22”, começou com concentração na Praça do Papa e seguiu em direção à Praça da Liberdade.

'Motociata do 22' reuniu apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL), na Praça do Papa, em BH Jair Amaral/EM/D.A Press

Marcada para as 10h, a motociata teve atraso de aproximadamente uma hora e meia. Durante a espera, apoiadores se concentraram na Praça do Papa, parte deles em motocicletas e outros a pé. A concentração de motos ocupava uma extensão de aproximadamente um quilômetro. Enquanto aguardavam a chegada dos políticos, os participantes entoaram coros contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o partido.

Flávio chegou acompanhado de Nikolas, Cleitinho, Flávio Roscoe, do governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e de outros aliados, entre eles o senador eleito Domingos Sávio. Também participaram o vice-governador eleito de Minas, Falcão (Republicanos), o deputado federal eleito Lucas Pavanato (PL-SP) e o governador Romeu Zema (Novo), que não discursou durante o ato. Os políticos não falaram com a imprensa durante a mobilização.

Críticas a Lula, ao PT e ao STF

Na Praça da Liberdade, os participantes entoaram o Hino Nacional e gritaram palavras de ordem contra Lula, o PT e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Em comparação com outras manifestações bolsonaristas, como o ato de 7 de setembro, as críticas ao Supremo tiveram menor destaque. Desta vez, placas e referências ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e ao filho Flávio marcaram a manifestação.

Ainda assim, durante o ato, Domingos Sávio voltou a criticar o ministro do STF. “Quem quer fora Moraes dá um grito”, declarou o senador eleito aos apoiadores.

O deputado estadual Bruno Engler (PL), que recebeu a maior votação para deputado estadual em Belo Horizonte, pediu que os participantes tentassem convencer eleitores indecisos a votar em Flávio Bolsonaro no segundo turno.

A busca por votos também foi mencionada por Falcão. O vice-governador eleito afirmou que ainda havia tempo para conversar com pessoas indecisas e com aquelas que não pretendiam votar. Segundo ele, o objetivo era garantir a vitória do candidato do PL na votação deste domingo (25/10).

Cleitinho, por sua vez, fez referência ao pai do candidato ao projetar o resultado da eleição. “Em janeiro, o [Jair] Bolsonaro vai subir a rampa junto do Flávio”, afirmou, em alusão à posse presidencial prevista para 2027.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Estado decisivo

Minas Gerais tem peso estratégico na disputa presidencial por ser o segundo maior colégio eleitoral do país, com 16,3 milhões de eleitores aptos a votar em 2026. No primeiro turno, Flávio Bolsonaro venceu no estado, com 48,24% dos votos válidos, contra 43,33% de Lula da Silva.