Projeções de luz na Serra do Curral, em BH, exibem frases contra Flávio

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Projeções de luz exibidas na encosta da Serra do Curral, em Belo Horizonte, surpreenderam moradores na noite dessa sexta-feira (23/10). As frases, projetadas em letras coloridas sobre a vegetação marcante da capital mineira trouxeram um apelo político e eleitoral, enquanto acontecia o debate entre os candidatos à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL) e Luís Inácio Lula da Silva (PT).

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Entre as mensagens que puderam ser vistas a quilômetros de distância, estavam dizeres como "Direita e Esquerda contra o Bolsonarismo" e slogans eleitorais como "13 13 13 É da Virada", em referência ao número do atual presidente.

A iluminação também trouxe críticas direcionadas ao filho do ex-presidente condenado por tentativa de golpe de estado, Jair Bolsonaro, com a frase "Flávio defende assassino de criança". A mensagem se refere caso Ana Clara, ao qual o candidato atuou como advogado do policial acusado de assassinar a menina.

Leia Mais Lula participa de live de Janones e fala em "exército da paz" na reta final da campanha Renata Lo Prete desmente Flávio ao vivo depois do debate "Motociata do 22" reúne apoiadores na Praça do Papa, em BH

Caso Ana Clara

Em 2024, Flávio assinou um recurso no Superior Tribunal de Justiça (STJ) na condição de defensor do cabo da Polícia Militar Bruno Dias Delaroli. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro denunciou o agente pela morte de Ana Clara Machado, de 5 anos, baleada por disparo de fuzil em 2 de fevereiro de 2021, na comunidade Monan Pequeno, em Niterói.

De acordo com a denúncia, o policial atirou em direção à área residencial "com vontade livre e consciente, assumindo o risco de matar", e continuou a disparar mesmo após pedestres gritarem "é morador". A perícia recolheu estojos compatíveis com a arma do militar e descartou marcas na viatura, contrariando a versão de confronto.

A atriz Camila Pitanga abordou o processo no episódio "O julgamento que nunca aconteceu", da série "Revelando", do ICL. A obra destaca que a entrada do parlamentar na defesa coincidiu com a suspensão do processo, que ainda aguarda definição sob relatoria do ministro Ribeiro Dantas, da Quinta Turma.

Motociata em BH

As projeções na Serra do Curral ocorreram às vésperas do último ato pró-Flávio antes do 2º turno. A mobilização “Motociata do 22”, organizada em apoio ao candidato do PL, reúne apoiadores neste sábado (24/10), na Praça do Papa, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Projeções de luz na Serra do Curral exibem mensagens políticas Grazi Caria/Divulgação

A programação prevê uma motociata até a Praça da Liberdade, onde o senador participa de um ato político ao lado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e outros parlamentares.

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Após o compromisso em Belo Horizonte, Flávio Bolsonaro segue para o Rio de Janeiro, onde também tem um ato de campanha previsto para a tarde deste sábado, na Barra da Tijuca. As duas agendas marcam o encerramento das manifestações de rua do candidato antes da votação.