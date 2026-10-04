Bruno Engler celebra recorde de votos: ‘Vamos varrer o PT do nosso país’

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

O deputado estadual Bruno Engler (PL) publicou um vídeo nas redes sociais, na noite deste domingo (4/10), em comemoração a sua reeleição para o terceiro mandato para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Com aproximadamente 100% das urnas apuradas, o parlamentar ultrapassou os 670 mil votos e bateu o próprio recorde, superando os 637.412 votos recebidos em 2022.

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“Tive a honra de ser novamente o deputado estadual mais votado da história de Minas Gerais, superando a minha votação anterior. Quero agradecer, primeiramente, a Deus por essa oportunidade e a cada um dos mais de 670 mil mineiros, que confiaram a mim a missão de representá-los na Assembleia”, afirmou.

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Engler também agradeceu a família Bolsonaro, que segundo ele, já o apoia há mais de dez anos, desde sua primeira candidatura, para vereador em 2016. “E firmar aqui o meu compromisso: no segundo turno, vou trabalhar mais ainda do que no primeiro para que possamos eleger Flávio Bolsonaro presidente do Brasil. A primeira parte foi vencida, a segunda vem daqui a três semanas. Vamos varrer o PT do nosso país”, concluiu.