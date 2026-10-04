Assine
overlay
Início Política
RECORDE

Bruno Engler celebra recorde de votos: ‘Vamos varrer o PT do nosso país’

O deputado estadual supera o próprio recorde da eleição de 2022 e agradece a família Bolsonaro

Publicidade
Carregando...
Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
04/10/2026 23:53

compartilhe

×
Bruno Engler durante sabatina da TV Alterosa com os então candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte, em 2020
Bruno Engler durante sabatina da TV Alterosa com os então candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte, em 2020 crédito: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press

O deputado estadual Bruno Engler (PL) publicou um vídeo nas redes sociais, na noite deste domingo (4/10), em comemoração a sua reeleição para o terceiro mandato para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Com aproximadamente 100% das urnas apuradas, o parlamentar ultrapassou os 670 mil votos e bateu o próprio recorde, superando os 637.412 votos recebidos em 2022. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

 

Leia Mais

“Tive a honra de ser novamente o deputado estadual mais votado da história de Minas Gerais, superando a minha votação anterior. Quero agradecer, primeiramente, a Deus por essa oportunidade e a cada um dos mais de 670 mil mineiros, que confiaram a mim a missão de representá-los na Assembleia”, afirmou. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Engler também agradeceu a família Bolsonaro, que segundo ele, já o apoia há mais de dez anos, desde sua primeira candidatura, para vereador em 2016. “E firmar aqui o meu compromisso: no segundo turno, vou trabalhar mais ainda do que no primeiro para que possamos eleger Flávio Bolsonaro presidente do Brasil. A primeira parte foi vencida, a segunda vem daqui a três semanas. Vamos varrer o PT do nosso país”, concluiu.

Tópicos relacionados:

almg bolsonaro bruno-engler flavio-bolsonaro minas-gerais segundo-turno

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay