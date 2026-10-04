Deputada petista é a segunda mais votada para a Assembleia

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

A deputada estadual Beatriz Cerqueira (PT) é a segunda mais votada para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) com 32.211 votos, com 99,86% das urnas apuradas.

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Ela foi reeleita para seu terceiro mandado, superando a votação obtida na eleição passada quando obteve o apoio de 248,6 mil eleitores.

Professora e ex-presidente da Central Única dos Trabalhadores de Minas Gerais (CUT-MG) e ex-coordenadora-geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (Sind-UTE/MG), ela preside a Comissão de Educação da ALMG. Ela foi a primeira mulher a presidir a CUT no estado e começou sua militância na Pastoral da Juventude.

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A parlamentar é uma das principais representantes da educação no Legislativo e também uma das principais vozes da oposição ao governo Romeu Zema (Novo)/ Mateus Simões (PSD).