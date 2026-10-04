Confira os 15 candidatos mais bem votados para a Assembleia Legislativa
Bruno Engler e Beatriz Cerqueira são reeleitos com as maiores votações para a ALMG
compartilhe
Dos 15 candidatos a deputado mais bem votados para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, 13 são parlamentares estaduais que se reelegeram e dois são vereadores em Belo Horizonte. Os dois primeiros colocados são os mesmos da disputa de 2022: Bruno Engler (PL) e Beatriz Cerqueira (PT).
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Engler foi reeleito com 673,1 mil votos, ampliando sua votação em relação à disputa anterior, quando obteve o apoio de 637,4 mil eleitores e foi o primeiro colocado.
Leia Mais
A segunda colocada é a deputada estadual Beatriz Cerqueira (PT), com 326,1 mil votos. Nestas eleições, ela superou a votação do pleito passado, quando obteve 274,5 mil votos.
O terceiro mais bem votado é Pablo Almeida (PL), vereador de Belo Horizonte, eleito para a Câmara Municipal para seu primeiro mandato em 2023. Ele obteve 226,3 mil votos.
- Cleitinho comemora vitória em Minas: ‘De verdureiro a governador’
- Aos 21 anos, Ana Elisa é eleita deputada federal mais jovem por Minas
- Bruno Engler se reelege como deputado estadual de Minas
Na sequência, aparece o deputado estadual Eduardo Azevedo (PL), irmão do senador Cleitinho Azevedo, eleito governador em primeiro turno. Azevedo foi reeleito com 165,2 mil votos.
A quinta colocada é a deputada estadual Lud Falcão (Republicanos), casada com o ex-prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão (Republicanos). Lud obteve 159,8 mil votos.
A ex-ministra de Direitos Humanos e Cidadania, Macaé Evaristo (PT), que também disputa mais um mandato, é a sexta colocada, com 156,4 mil votos.
Antônio Carlos Arantes (PL) é o sétimo, com 145,8 mil votos. Na sequência, aparecem Neilando Pimenta (Republicanos), com 117,6 mil votos; Elismar Prado (PSD), com 113,2 mil votos; e Chiara Biondini (PL), com 112,3 mil votos.
Veja a votação dos 15 primeiros colocados (*)
Bruno Engler (PL) 673.800
Beatriz Cerqueira (PT) 326.406
Pablo Almeida (PL) 226.485
Eduardo Azevedo (PL) 165.284
Lud Falcão (Republicanos) 159.860
Macaé Evaristo (PT) 156.459
Antônio Carlos Arantes (PL) 145.869
Neilando Pimenta (Republicanos) 117.817
Elismar Prado (PSD) 113.224
Chiara Biondini (PL) 112.353
Iza Lourenço (Psol) 104.378
Sargento Rodrigues 102.928
Enes Cândido (PSD) 100.221
Doorgal Andrada (PP) 99.722
Duarte (PSD) 97.722
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
(*) 98.93% das urnas apuradas em Minas Gerais