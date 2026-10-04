Confira os 15 candidatos mais bem votados para a Assembleia Legislativa

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

Dos 15 candidatos a deputado mais bem votados para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, 13 são parlamentares estaduais que se reelegeram e dois são vereadores em Belo Horizonte. Os dois primeiros colocados são os mesmos da disputa de 2022: Bruno Engler (PL) e Beatriz Cerqueira (PT).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Engler foi reeleito com 673,1 mil votos, ampliando sua votação em relação à disputa anterior, quando obteve o apoio de 637,4 mil eleitores e foi o primeiro colocado.

A segunda colocada é a deputada estadual Beatriz Cerqueira (PT), com 326,1 mil votos. Nestas eleições, ela superou a votação do pleito passado, quando obteve 274,5 mil votos.

O terceiro mais bem votado é Pablo Almeida (PL), vereador de Belo Horizonte, eleito para a Câmara Municipal para seu primeiro mandato em 2023. Ele obteve 226,3 mil votos.

Na sequência, aparece o deputado estadual Eduardo Azevedo (PL), irmão do senador Cleitinho Azevedo, eleito governador em primeiro turno. Azevedo foi reeleito com 165,2 mil votos.

A quinta colocada é a deputada estadual Lud Falcão (Republicanos), casada com o ex-prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão (Republicanos). Lud obteve 159,8 mil votos.

A ex-ministra de Direitos Humanos e Cidadania, Macaé Evaristo (PT), que também disputa mais um mandato, é a sexta colocada, com 156,4 mil votos.

Antônio Carlos Arantes (PL) é o sétimo, com 145,8 mil votos. Na sequência, aparecem Neilando Pimenta (Republicanos), com 117,6 mil votos; Elismar Prado (PSD), com 113,2 mil votos; e Chiara Biondini (PL), com 112,3 mil votos.

Veja a votação dos 15 primeiros colocados (*)

Bruno Engler (PL) 673.800

Beatriz Cerqueira (PT) 326.406

Pablo Almeida (PL) 226.485

Eduardo Azevedo (PL) 165.284

Lud Falcão (Republicanos) 159.860

Macaé Evaristo (PT) 156.459

Antônio Carlos Arantes (PL) 145.869

Neilando Pimenta (Republicanos) 117.817

Elismar Prado (PSD) 113.224

Chiara Biondini (PL) 112.353

Iza Lourenço (Psol) 104.378

Sargento Rodrigues 102.928

Enes Cândido (PSD) 100.221

Doorgal Andrada (PP) 99.722

Duarte (PSD) 97.722

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

(*) 98.93% das urnas apuradas em Minas Gerais