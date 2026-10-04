Bancada do DF na Câmara terá quatro reeleitos e quatro novidades

A bancada do Distrito Federal na Câmara dos Deputados terá quatro novos nomes a partir de 2027. Fábio Felix (PSOL, foto em destaque) foi o mais votado, com 224.224 votos, e estreia no Congresso depois de dois mandatos na Câmara Legislativa. Rafael Prudente (MDB), Alberto Fraga (PL), Julio Cesar (Republicanos) e Professor Reginaldo Veras (PV) renovaram seus mandatos. Thiago Manzoni (PL) e os novos federais completam a composição.

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A mudança fica mais clara quando se olha para a bancada atual: Fraga, Rafael Prudente, Julio Cesar e Reginaldo Veras permanecem na Câmara, enquanto Izalci Lucas (PL) retorna ao cargo de deputado federal depois de ter exercido mandato na Casa e passado pelo Senado. Agnelo Queiroz (PT) também volta ao Congresso, depois de ter sido deputado federal e governador do DF. Já Fábio Felix e Thiago Manzoni chegam a uma nova legislatura federal.

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No desenho final, portanto, a bancada combina quatro reeleições, dois retornos e duas estreias. A principal novidade está na votação de Fábio Felix, que estabeleceu o maior número de votos já obtido por um candidato a deputado federal no DF: 224.224.