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ELEIÇÕES 2026

Viana fica fora do Senado: 'Não foi dessa vez, ficamos muito perto'

Senador do PSD que tentava à reeleição termina disputa em terceiro lugar, com 17,46% dos votos, atrás de Domingos Sávio (PL) e Marília Campos (PT)

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.
04/10/2026 21:50

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Carlos Viana ao Senado: saiba o número e trajetória do candidato
"Ficamos muito perto. Nenhum desses votos foi em vão, e eu carrego cada um deles comigo", afirmou crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado

O senador Carlos Viana (PSD), que tentava a reeleição, ficou fora das duas vagas ao Senado por Minas Gerais neste domingo (4/10). Com 99,01% das urnas apuradas, ele aparece em terceiro lugar, com 17,46% dos votos, o equivalente a 3.549.886 votos.

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Em publicação nas redes sociais, Viana agradeceu aos eleitores e reconheceu a derrota. “Não foi dessa vez. Ficamos muito perto. Nenhum desses votos foi em vão, e eu carrego cada um deles comigo”, afirmou.

Domingos Sávio (PL) conquistou uma das vagas, com 24,29% dos votos, ou 4.940.058 votos. A segunda ficou com Marília Campos (PT), que somava 3.945.367 votos, equivalentes a 19,40%.

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Na mensagem, Viana parabenizou Domingos Sávio pela eleição. “A direita mineira tem voz no Senado”, escreveu. O senador também citou o senador Flávio Bolsonaro (PL) e declarou apoio ao candidato na disputa presidencial. “Parabéns ao Flávio Bolsonaro. Tenho certeza de que será o próximo presidente do Brasil”, afirmou.

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Viana ainda ressaltou que permanecerá no cargo até o fim do atual mandato. “O mandato não acabou. Até o último dia, seguimos cumprindo, cobrando e fiscalizando”, declarou.

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