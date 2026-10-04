Viana fica fora do Senado: 'Não foi dessa vez, ficamos muito perto'

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O senador Carlos Viana (PSD), que tentava a reeleição, ficou fora das duas vagas ao Senado por Minas Gerais neste domingo (4/10). Com 99,01% das urnas apuradas, ele aparece em terceiro lugar, com 17,46% dos votos, o equivalente a 3.549.886 votos.

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Em publicação nas redes sociais, Viana agradeceu aos eleitores e reconheceu a derrota. “Não foi dessa vez. Ficamos muito perto. Nenhum desses votos foi em vão, e eu carrego cada um deles comigo”, afirmou.

MINAS GERAIS, MUITO OBRIGADO. Mais de 3 Milhões e meio de votos de mineiros e mineiras que acreditaram em nós, vestiram a camisa e defenderam nosso nome sem pedir nada em troca. Não foi dessa vez. Ficamos muito perto. Nenhum desses votos foi em vão, e eu carrego cada um deles comigo. Parabéns ao Domingos Sávio, senador eleito. A direita mineira tem voz no Senado. Parabéns ao Flávio Bolsonaro. Tenho certeza de que será o próximo presidente do Brasil. O mandato não acabou. Até o último dia, seguimos cumprindo, cobrando e fiscalizando. SEGUIMOS JUNTOS, MINAS GERAIS. ???? — Carlos Viana (@carlosaviana) October 5, 2026

Domingos Sávio (PL) conquistou uma das vagas, com 24,29% dos votos, ou 4.940.058 votos. A segunda ficou com Marília Campos (PT), que somava 3.945.367 votos, equivalentes a 19,40%.

Na mensagem, Viana parabenizou Domingos Sávio pela eleição. “A direita mineira tem voz no Senado”, escreveu. O senador também citou o senador Flávio Bolsonaro (PL) e declarou apoio ao candidato na disputa presidencial. “Parabéns ao Flávio Bolsonaro. Tenho certeza de que será o próximo presidente do Brasil”, afirmou.

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Viana ainda ressaltou que permanecerá no cargo até o fim do atual mandato. “O mandato não acabou. Até o último dia, seguimos cumprindo, cobrando e fiscalizando”, declarou.