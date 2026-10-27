Lula completa 81 anos após nova vitória nas urnas; veja a trajetória do presidente reeleito

Nascido em 27 de outubro de 1945, Lula migrou para São Paulo quando tinha somente sete anos com a mãe e os irmãos, em busca de melhores condições de vida. Na infância, trabalhou como vendedor ambulante e engraxate, entre outras atividades, antes de se formar torneiro mecânico pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). Na década de 1960, ingressou na indústria metalúrgica e se aproximou do movimento sindical. A experiência nas fábricas e o contato com as reivindicações dos trabalha Foto: Reprodução