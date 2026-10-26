Taylor Swift e PT: entenda a teoria que liga lançamentos da loirinha a vitórias eleitorais do brasileiro

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Taylor Swift dá sorte ao Partido dos Trabalhadores (PT)? Essa é a pergunta que voltou a circular nas redes sociais após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais de 2026 nesse domingo (25/10). A brincadeira relaciona os anos de lançamento de álbuns da cantora norte-americana às vitórias de candidatos petistas na disputa pelo Palácio do Planalto.

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A coincidência começou em 2006, quando Taylor lançou seu álbum de estreia, “Taylor Swift”, e Lula foi reeleito presidente. Em 2010, foi a vez de “Speak Now” chegar ao público, no mesmo ano em que Dilma Rousseff (PT) venceu sua primeira eleição presidencial. Quatro anos depois, em 2014, Taylor lançou “1989”, enquanto Dilma conquistou a reeleição.

Em 2018, a cantora não lançou nenhum novo trabalho. Naquele ano, Fernando Haddad (PT) foi derrotado por Jair Bolsonaro, então pelo PL, nas urnas.

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A sequência ganhou força em 2022, com o lançamento de “Midnights”. Naquele ano, Lula derrotou Jair Bolsonaro no segundo turno e voltou à Presidência da República.

Agora, em 2026, a teoria ganhou mais um capítulo: a cantora lançou “The Life of a Showgirl: The Encore” em setembro, e Lula venceu Flávio Bolsonaro (PL) na disputa presidencial de outubro.

O lançamento de “The Life of a Showgirl: The Encore” ocorreu em 25 de setembro de 2026, com quatro faixas adicionais à edição original do álbum, lançado em 2025. A nova edição chegou às plataformas digitais um mês antes do segundo turno brasileiro, realizado em 25 de outubro.

O que Taylor Swift tem a ver com o PT?

A associação é uma brincadeira criada a partir da coincidência entre os calendários da música e da política. Não há evidências de que os lançamentos de Taylor Swift tenham qualquer relação com o resultado das eleições brasileiras.

Outro elemento que pode alimentar os memes é o número 13, conhecido entre os fãs como o número favorito da cantora e também o número eleitoral do PT. Ela também tem uma faixa intitulada “Red”, ou “vermelho”, cor da legenda.

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Em 2026, Lula venceu Flávio Bolsonaro com 51,75% dos votos válidos, contra 48,25% do adversário, uma diferença superior a 4,4 milhões de votos. Com o resultado, tornou-se a primeira pessoa eleita quatro vezes presidente da República pelo voto popular no Brasil.