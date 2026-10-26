TV argentina chama Flávio Bolsonaro de perdedor e diz que questionar resultado das eleições é "tradição familiar"

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O canal argentino C5N viralizou nas redes sociais ao cobrir a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), confirmada no segundo turno deste domingo (25/10). A emissora chamou o candidato derrotado, Flávio Bolsonaro (PL), de perdedor e disse que se queixar do resultado das eleições era “tradição familiar”, em referência ao pleito de 2022, quando o então candidato derrotado Jair Bolsonaro contestou as urnas.

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A emissora exibia o pronunciamento de Flávio Bolsonaro (PL) logo após a oficialização da derrota na disputa pela Presidência da República. “Fala o perdedor”, dizia o gc da transmissão. “Um clássico: a direita denuncia fraude”, exibiu em outro momento.

Essa sequencia de gcs da tv argentina foi maravilhosa https://t.co/dnYdivX57U — Reinaldo Andrade Raimundsson (@rei_raimundsson) October 26, 2026

Enquanto transmitia a manifestação do senador brasileiro, um dos apresentadores ironizou o parlamentar e destacou a relação política dele com o presidente da Argentina, Javier Milei.

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Ao observar as imagens do candidato derrotado, o apresentador da emissora questionou a postura do parlamentar brasileiro diante do resultado das urnas. "Vamos ver o nível de mau perdedor de Flávio Bolsonaro. Vamos ver se ele quer terminar na cadeia como o pai ou… melhor eu me acalmar, hein?", disse.

O VÍDEO DO MOMENTO MAIS REPERCUTIDO: As tarjas na tela do C5N enquanto Flávio Bolsonaro se pronunciava sobre não aceitar o resultado das eleições!



Desde antes de irem pro discurso, o apresentador provocou: “Vamos ver o nível de mau perdedor de Flávio Bolsonaro. Se quer acabar na cadeia como o pai ou se ele pensa ‘melhor eu me acalmar’”



Ele também debochou da relação de Flávio com Milei: “o amigo de Milei perdeu”



E depois vieram as fatídicas tarjas



“Habla el perdedor”

“Un classico: La derecha denuncia fraude” — Televisão Argentina (@tvargentina_) October 26, 2026

Logo na sequência, o jornalista continuou a enfatizar o revés do senador no segundo turno e repetiu a condição de derrotado diversas vezes ao vivo. "Flávio Bolsonaro, o derrotado, o perdedor, o amigo de Milei, que perdeu esta eleição. Flávio Bolsonaro, o grande, enorme perdedor desta eleição, senhores", finalizou.

Ao término do discurso de Flávio, a emissora exibiu no gc: “Agora: Bolsonaro vai dormir”.

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