TV argentina chama Flávio Bolsonaro de perdedor e diz que questionar resultado das eleições é "tradição familiar"
Cobertura de emissora argentina vira assunto nas redes sociais após criticar o candidato derrotado do PL
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O canal argentino C5N viralizou nas redes sociais ao cobrir a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), confirmada no segundo turno deste domingo (25/10). A emissora chamou o candidato derrotado, Flávio Bolsonaro (PL), de perdedor e disse que se queixar do resultado das eleições era “tradição familiar”, em referência ao pleito de 2022, quando o então candidato derrotado Jair Bolsonaro contestou as urnas.
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A emissora exibia o pronunciamento de Flávio Bolsonaro (PL) logo após a oficialização da derrota na disputa pela Presidência da República. “Fala o perdedor”, dizia o gc da transmissão. “Um clássico: a direita denuncia fraude”, exibiu em outro momento.
Essa sequencia de gcs da tv argentina foi maravilhosa https://t.co/dnYdivX57U— Reinaldo Andrade Raimundsson (@rei_raimundsson) October 26, 2026
Enquanto transmitia a manifestação do senador brasileiro, um dos apresentadores ironizou o parlamentar e destacou a relação política dele com o presidente da Argentina, Javier Milei.
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Ao observar as imagens do candidato derrotado, o apresentador da emissora questionou a postura do parlamentar brasileiro diante do resultado das urnas. "Vamos ver o nível de mau perdedor de Flávio Bolsonaro. Vamos ver se ele quer terminar na cadeia como o pai ou… melhor eu me acalmar, hein?", disse.
O VÍDEO DO MOMENTO MAIS REPERCUTIDO: As tarjas na tela do C5N enquanto Flávio Bolsonaro se pronunciava sobre não aceitar o resultado das eleições!— Televisão Argentina (@tvargentina_) October 26, 2026
Desde antes de irem pro discurso, o apresentador provocou: “Vamos ver o nível de mau perdedor de Flávio Bolsonaro. Se quer acabar na cadeia como o pai ou se ele pensa ‘melhor eu me acalmar’”
Ele também debochou da relação de Flávio com Milei: “o amigo de Milei perdeu”
E depois vieram as fatídicas tarjas
“Habla el perdedor”
“Un classico: La derecha denuncia fraude”
Logo na sequência, o jornalista continuou a enfatizar o revés do senador no segundo turno e repetiu a condição de derrotado diversas vezes ao vivo. "Flávio Bolsonaro, o derrotado, o perdedor, o amigo de Milei, que perdeu esta eleição. Flávio Bolsonaro, o grande, enorme perdedor desta eleição, senhores", finalizou.
Ao término do discurso de Flávio, a emissora exibiu no gc: “Agora: Bolsonaro vai dormir”.
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