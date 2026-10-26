Após vitória de Lula, presidentes do Panamá, México, Uruguai e França mandam recado

Chefes de Estado de diversos países parabenizaram Luiz Inácio Lula da Silva pela vitória na eleição presidencial realizada nesse domingo (26). O candidato do PT obteve 51% dos votos válidos. As primeiras mensagens internacionais destacaram a condução do processo democrático e expressaram o desejo de aprofundar acordos bilaterais com o governo brasileiro nos próximos anos.

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Repercussão na América Latina

Líderes da região se manifestaram logo após o encerramento da apuração. O presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, conversou diretamente com o petista e tratou o brasileiro como "um amigo". Orsi prestou homenagens a Lula pela conquista eleitoral e "pela festa democrática que representa um processo eleitoral".

A presidente do México, Claudia Sheinbaum Pardo, governante próxima a Lula durante o mandato anterior, comemorou a escolha dos eleitores ao afirmar: "viva a democracia, ganha o povo do Brasil. Parabéns presidente Lula!".

O chefe de Estado panamenho, José Raúl Mulino, parabenizou a população brasileira e o líder reeleito, afirmando: "continuaremos trabalhando juntos por nossos países". O Panamá é o parceiro comercial de maior relevância do Brasil na América Central, com fluxo de negócios que bateu recorde de cerca de 1,6 bilhão de dólares em 2025.

Pela Bolívia, o presidente Rodrigo Paz ressaltou que as duas nações compartilham história e desafios semelhantes. O mandatário boliviano defendeu a manutenção da atuação conjunta para estreitar as relações diplomáticas e ampliar oportunidades socioeconômicas para ambos os lados.

O líder cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, saudou o presidente petista pelo que chamou de "vitória histórica que garante a continuidade do caminho de paz, soberania e justiça social". A mensagem coincidiu com o mês e o ano em que Cuba e Brasil marcam o retorno das relações diplomáticas suspensas durante a ditadura militar brasileira.

Representantes e governantes que fazem oposição a Lula na América Latina ainda não divulgaram comunicados oficiais sobre o revés eleitoral da direita no Brasil.

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Manifestação na Europa

No continente europeu, o presidente francês Emmanuel Macron parabenizou o petista e declarou que os dois governos têm muito a construir em conjunto. O chefe de Estado da França pontuou a relevância de reforçar a aliança estratégica bilateral diante dos desafios globais para atuar em favor de "um mundo mais justo".