Governador aliado de Lula: ‘Nikolas foi a Carla Zambelli desta eleição’

O governador reeleito da Paraíba, Lucas Ribeiro (PP), disse à coluna que o vídeo do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) sobre o eleitorado do Nordeste, às vésperas do segundo turno, pesou a favor de Lula no resultado final.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

“Nikolas foi a Carla Zambelli desta eleição”, afirmou, em referência ao episódio em que a então deputada foi flagrada com uma arma em mãos nas ruas de São Paulo, na véspera do segundo turno de 2022, quando Jair Bolsonaro perdeu a eleição.

“Foi descoberta toda a montagem e a preparação para aquele vídeo do Nikolas, feito em um cenário escolhido para aquilo. Algo artificial, com mentira, com produção. Foi um tiro no pé”, acrescentou.

Ribeiro aproveitou para comentar que esta eleição mostrou que “rede social é importante, sim, muito importante, mas não substitui o olho no olho, o contato com as pessoas, o aperto de mão”.

“Não dá para ficar só atrás do celular”, emendou, elogiando a intensidade da mobilização da esquerda.

O governador, que comandou os atos pró-Lula na Paraíba, disse ainda que a campanha do PT teve êxito em “desconstruir” a imagem de Flávio Bolsonaro na segunda etapa da eleição. Chamou de “gigante” o deputado André Janones, que criou o “Exército do Lula”, e destacou dois momentos do debate da Globo, realizado na antevéspera do segundo turno.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No último debate, Flávio se referir a Lula como ‘nove dedos’ pesou muito. E a revelação de que Flávio foi advogado de um policial militar que matou a menina Ana Clara também chamou a atenção.”