Nikolas sobre vitória de Lula: ‘Inacreditável, impossível de reconhecer’

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) classificou como “inacreditável” a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL), no segundo turno das eleições presidenciais, nesse domingo (25/10). Em vídeo publicado nas redes sociais logo após a confirmação da reeleição do petista, o parlamentar mineiro afirmou ser “impossível reconhecer” o resultado das urnas e questionou a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que prorrogou o horário de votação em todo o país.

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“O que a gente está vendo neste momento é uma eleição que é impossível reconhecer. As pessoas estão dizendo que é inacreditável. Exato. É impossível acreditar”, disparou Nikolas. O deputado atribuiu suas suspeitas à decisão do ministro do STF Cristiano Zanin, que determinou a extensão do horário de votação das 17h para as 19h.

Nikolas destacou que o magistrado atuou como advogado de Lula antes de integrar a Corte e sugeriu que a medida teria favorecido o presidente, mas não apresentou provas de interferência no resultado. “É impossível reconhecer essas eleições até que tudo seja esclarecido”, afirmou o parlamentar.

A prorrogação foi determinada após relatos de dificuldades enfrentadas por eleitores para chegar aos locais de votação, em razão de problemas no transporte público. As campanhas de Lula e Flávio Bolsonaro haviam solicitado a ampliação do horário em localidades afetadas.

Nikolas também questionou o resultado, segundo ele, por contrariar tendências históricas das eleições presidenciais brasileiras. O deputado citou o fato de Lula ter terminado o primeiro turno atrás de Flávio e mencionou pesquisas eleitorais que apontavam vantagem numérica do senador na reta final da campanha.

A declaração contrasta com a posição adotada pelo próprio parlamentar há menos de um mês. Após o primeiro turno, Nikolas criticou os institutos de pesquisa e prometeu instalar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar os levantamentos eleitorais. Agora, o deputado recorre às mesmas pesquisas para sustentar suspeitas de fraude na eleição.

Vitória de Lula

Desde a redemocratização, nenhum candidato que havia terminado o primeiro turno na segunda colocação conseguira vencer a votação decisiva. Lula reverteu uma desvantagem de aproximadamente 2,2 milhões de votos registrada em 4 de outubro e conquistou seu quarto mandato presidencial. Lula foi reeleito com 51,79% dos votos válidos, contra 48,21% de Flávio Bolsonaro, segundo os dados finais da apuração do TSE.

Apesar das acusações, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, afirmou que a prorrogação do horário de votação não provocou “nenhuma alteração” no resultado das eleições.

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Ao encerrar o vídeo, Nikolas disse não se arrepender da atuação durante a campanha de Flávio Bolsonaro e afirmou que continuará mobilizado politicamente. “Eu não tenho nenhum tipo de arrependimento pelas ações que nós tomamos durante essa campanha, pelo suor, pelo sacrifício”, declarou.