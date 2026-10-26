Vídeo com reação de Flávio Bolsonaro à vitória de Lula vira meme

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A gravação que registra a reação de Flávio Bolsonaro (PL) diante da vitória de Lula (PT) no segundo turno das Eleições 2026 viralizou e virou meme na web. A disputa terminou com a vitória histórica do petista nas urnas nesse domingo (25/10).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Durante a apuração, Flávio e apoiadores demonstraram euforia quando os números parciais indicaram vantagem sobre o adversário. O clima mudou à medida que Lula avançou na contagem dos votos e confirmou a reeleição.

A confirmação oficial ocorreu pouco depois das 21h. Naquele momento, Lula foi declarado reeleito com quase 52% dos votos válidos, contra pouco mais de 48% obtidos por Flávio Bolsonaro, uma diferença superior a 4,4 milhões de votos. A vitória estabeleceu uma marca inédita: pela primeira vez um candidato que ficou atrás na votação do primeiro turno virou no segundo.

Diante desse desfecho, o filho de Jair Bolsonaro, que disputou a preferência do eleitorado com o atual Presidente da República, demonstrou incredulidade com a derrota confirmada nas urnas. Cercado por aliados, entre eles o deputado federal por Minas Gerais Nikolas Ferreira (PT), o candidato não escondeu a tristeza.

Leia Mais

Nas redes sociais, o vídeo gerou ampla repercussão e brincadeiras com a frase "ficou só no cheirinho". Usuários comentaram as expressões dos presentes e o ambiente de derrota entre os integrantes do grupo político.

"DESOLADOS... Momento em que Flávio Bolsonaro, Nikolas Ferreira & Cia descobrem que PERDERAM a eleição para Lula. #Eleições2026", escreveu um perfil.

"Faço questão de postar essa foto desses FDP. PERDERAM PORRA!! Próxima etapa é combater esse Congresso Nacional contra os corruptos bolsonaristas vagabundos. Recado para o Flávio Bolsonaro: OS 9 DEDOS VENCERAM OS 10 DEDOS CORRUPTOS. TCHAU FLÁVIO BOLSONARO VAGABUNDO!!!!", disse outro.

“Uma pena que não tem áudio”, disse outro. Veja algumas publicações:

DESOLADOS

A reação dos apoiadores do Flávio Bolsonaro após a derrota para o Lula.



Todos olhando para a direita... ????



#Eleições2026 ???????? https://t.co/e3DKBwFyZ3 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia — Luiz Ricardo (@excentricko) October 26, 2026