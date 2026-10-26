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DECEPÇÃO

Vídeo com reação de Flávio Bolsonaro à vitória de Lula vira meme

Gravação mostra momento em que o candidato acompanha a apuração histórica; internet repercute expressões e clima de apreensão entre apoiadores

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
26/10/2026 10:16 - atualizado em 26/10/2026 10:16

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Vídeo com reação de Flávio Bolsonaro à vitória de Lula vira meme
Flávio Bolsonaro e aliados expressam incredulidade e tristeza ao confirmarem a derrota nas eleições de 2026 para Lula crédito: Redes sociais

A gravação que registra a reação de Flávio Bolsonaro (PL) diante da vitória de Lula (PT) no segundo turno das Eleições 2026 viralizou e virou meme na web. A disputa terminou com a vitória histórica do petista nas urnas nesse domingo (25/10).

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Durante a apuração, Flávio e apoiadores demonstraram euforia quando os números parciais indicaram vantagem sobre o adversário. O clima mudou à medida que Lula avançou na contagem dos votos e confirmou a reeleição.

A confirmação oficial ocorreu pouco depois das 21h. Naquele momento, Lula foi declarado reeleito com quase 52% dos votos válidos, contra pouco mais de 48% obtidos por Flávio Bolsonaro, uma diferença superior a 4,4 milhões de votos. A vitória estabeleceu uma marca inédita: pela primeira vez um candidato que ficou atrás na votação do primeiro turno virou no segundo.

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Diante desse desfecho, o filho de Jair Bolsonaro, que disputou a preferência do eleitorado com o atual Presidente da República, demonstrou incredulidade com a derrota confirmada nas urnas. Cercado por aliados, entre eles o deputado federal por Minas Gerais Nikolas Ferreira (PT), o candidato não escondeu a tristeza.

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Nas redes sociais, o vídeo gerou ampla repercussão e brincadeiras com a frase "ficou só no cheirinho". Usuários comentaram as expressões dos presentes e o ambiente de derrota entre os integrantes do grupo político.

"DESOLADOS... Momento em que Flávio Bolsonaro, Nikolas Ferreira & Cia descobrem que PERDERAM a eleição para Lula. #Eleições2026", escreveu um perfil.

"Faço questão de postar essa foto desses FDP. PERDERAM PORRA!! Próxima etapa é combater esse Congresso Nacional contra os corruptos bolsonaristas vagabundos. Recado para o Flávio Bolsonaro: OS 9 DEDOS VENCERAM OS 10 DEDOS CORRUPTOS. TCHAU FLÁVIO BOLSONARO VAGABUNDO!!!!", disse outro.

“Uma pena que não tem áudio”, disse outro. Veja algumas publicações:

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