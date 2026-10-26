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ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro virou sobre Lula e venceu votação na Papuda no 2º turno

Senador conquitou mais votos entre os presos provisórios do DF e supera petista no segundo turno

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Repórter
26/10/2026 09:38 - atualizado em 26/10/2026 09:38

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Flávio Bolsonaro ficará sem cargo público
Flávio Bolsonaro ficará sem cargo público crédito: Joédson Alves/Agência Brasil

O senador Flávio Bolsonaro (PL) superou o presidente Lula (PT) na votação realizada na Papudinha, no Complexo Penitenciário da Papuda, durante o segundo turno da eleição presidencial, nesse domingo (25/10). Flávio recebeu 81 votos, enquanto Lula obteve 74 votos. O resultado inverteu o placar registrado no primeiro turno.

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A Papudinha funciona no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, localizado em São Sebastião. O direito de voto nessa seção pertence exclusivamente aos presos provisórios, que representam os detentos sem condenação definitiva.

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No primeiro turno, disputado em 4 de outubro, Lula venceu na seção com 74 votos, contra 70 obtidos por Flávio. O petista conservou a mesma quantidade de votos na segunda etapa do pleito. A virada decorreu do crescimento de 11 votos conquistados pelo candidato do PL.

Na primeira fase da eleição, 185 pessoas presas estavam aptas para votar. A apuração registrou 162 votos, além de três votos nulos e três em branco para presidente.

Estavam entre os eleitores da unidade prisional:

  • Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, em prisão preventiva desde março, que transferiu o título para o local e seguiu da Papudinha até a seção no dia da eleição;

  • Alessandro Stefanutto, ex-presidente do INSS.

Apuração dos votos para Presidente na seção da Papuda no 1º turno:

 

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