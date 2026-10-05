Resultado na Papuda: Lula e Flávio Bolsonaro têm disputa acirrada no 1º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu o senador Flávio Bolsonaro (PL) por uma margem estreita de quatro votos na seção eleitoral do Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, no primeiro turno das Eleições 2026. O resultado consta no boletim de urna oficial divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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O petista registrou 74 votos, enquanto o candidato do PL alcançou 70 votos na unidade.

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Como foi a votação para Presidente no presídio da Papuda?

A votação correu na seção 0420 da 18ª Zona Eleitoral do Distrito Federal. Dos 185 eleitores aptos a votar no local — todos cadastrados como presos provisórios ou eleitores temporários —, 162 compareceram às urnas, registrando um índice de comparecimento de 87,57% e abstenção de 12,43%.

Apuração dos votos para Presidente na seção da Papuda:

Lula (PT): 74 votos (Vencedor)

Flávio Bolsonaro (PL): 70 votos

Ronaldo Caiado (PSD): 6 votos

Renan Santos (Missão): 4 votos

Augusto Cury (Avante): 2 votos

Votos Brancos: 3

Votos Nulos: 3

Entre os presos provisórios aptos a votar no local estavam o banqueiro Daniel Vorcaro e o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes (conhecido como "Careca do INSS"). Vorcaro, detido no 19º Batalhão da Polícia Militar do DF (conhecido como Papudinha), foi escoltado até a urna instalada no complexo para registrar seu voto.

Michelle Bolsonaro lidera disputa para o Senado no DF

Na votação para o Senado Federal na mesma seção eleitoral, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) obteve a preferência dos eleitores, sendo a mais votada.

Resultado para o Senado na seção:

Michelle Bolsonaro (PL): 68 votos Erika Kokay (PT): 62 votos Leila do Vôlei (PDT): 58 votos Bia Kicis (PL): 54 votos

Eleição para o Governo do Distrito Federal

Na corrida pelo Governo do Distrito Federal (GDF), a vice-governadora Celina Leão (PP) liderou a apuração na seção da Papuda com folga.

Celina Leão (PP): 65 votos

Leandro Grass (PT): 32 votos

Paula Belmonte (PSDB): 12 votos

Kiko Caputo (Novo): 10 votos

Nota do TSE: As variações no total de votos apurados entre os cargos ocorrem devido ao registro de eleitores votando em trânsito ou transferências temporárias de seção.

Resultado para presidente em 2022

Além da disputa polarizada entre os dois primeiros colocados, outros candidatos à Presidência também foram votados. Simone Tebet (MDB) ficou em terceiro lugar, com seis votos, enquanto Ciro Gomes (PDT) recebeu quatro. Felipe D’Avila (Novo) obteve dois votos. Houve ainda três votos em branco e três nulos.

Disputa pelo Senado no DF em 2022

Na corrida por uma vaga no Senado Federal pelo Distrito Federal, a candidata Flávia Arruda (PL) foi a mais votada na seção, com 68 votos. Logo em seguida, apareceram Damares Alves (Republicanos), com 62 votos, e Rosilene Corrêa (PT), com 58.

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Disputa pelo governo do DF em 2022

Na eleição para o governo do Distrito Federal, o então governador Ibaneis Rocha (MDB), que buscava a reeleição, ficou na frente com 65 votos. Leandro Grass (PV) apareceu em segundo lugar, com 32 votos, seguido por Izalci Lucas (PSDB), que teve 12. Paulo Octávio (PSD) recebeu dez votos.