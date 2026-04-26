Lula teme vitória de Celina-Michelle no DF

No Distrito Federal, Lula tem dado corda para dois pré-candidatos ao governo que lhe oferecem palanque, mas que, até agora, não chegaram a um acordo: Leandro Grass, do PT, e Ricardo Cappelli, do PSB.

Lula nunca dedicou tanta atenção à eleição no DF, que tem eleitorado de porte médio. Os efeitos dos atos de 8 de janeiro de 2023 alteraram a relação com o governo local e instauraram um clima de alerta permanente no Planalto em relação ao Palácio do Buriti.

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O presidente demonstra preocupação com uma eventual vitória de Celina Leão, amiga de Michelle Bolsonaro, que, por sua vez, deve disputar o Senado e aparece à frente nas pesquisas. Ainda que tenha delegado a articulação, Lula pergunta a assessores, com frequência, se a divisão no campo progressista em Brasília já foi superada.