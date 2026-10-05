Senado terá ao menos 51 congressistas a favor de impeachment no STF, 3 abaixo do mínimo

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Senado terá, a partir de 2027, ao menos 49 congressistas que defendem o impeachment de ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), ainda que com ressalvas, segundo levantamento da reportagem. Para aprovar o afastamento de magistrados são necessários 54 votos, ou seja, dois terços das cadeiras da Casa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Hoje, 14 senadores que têm mais quatro anos de mandato já se posicionaram a favor da abertura de processos por crimes de responsabilidade contra ministros do Supremo. A partir do próximo ano, eles se somarão aos 35 que foram eleitos neste domingo (4) e que também endossam a medida.

É o caso, por exemplo, de Michelle Bolsonaro (PL) e de Bia Kicis (PL), eleitas com recorde de votos pelo Distrito Federal, e de Guilherme Derrite (PP), por São Paulo, e Carlos Portinho (PL), pelo Rio de Janeiro.

Entre os recém-eleitos, 29 foram apoiados pelo candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), que terminou a primeira etapa da disputa ao Planalto à frente de Lula (PT). O filho de Jair Bolsonaro (PL) divulgou uma lista com 48 nomes -ou seja, Flávio conseguiu emplacar 60% dos aliados.

Os dados levam em consideração a troca de mandato de Cleitinho (Republicanos-MG) e Sergio Moro (PL-PR). Eles apoiam o impeachment de ministros do STF, mas foram eleitos governadores em seus estados e seus suplentes não têm declarações públicas sobre o tema.

O PL também terá a maior bancada no Senado a partir do próximo ano, com 28 congressistas. Elegeu 19 só neste domingo e, com isso, terá cerca de três vezes mais representantes na Casa do que o PT, que é o segundo maior partido nessa lista, com nove senadores -foram eleitos seis neste ano.

O atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), segura os pedidos de impeachment contra ministros do STF. Além disso, num aceno a Lula, pautou para esta terça (6) a votação da PEC (proposta de emenda à Constituição) que acaba com a escala 6x1. O petista quer colocar Flávio Bolsonaro contra a parede, forçando o senador a se posicionar sobre o projeto.

O grupo político bolsonarista trabalha com a ideia de eleger o coordenador de campanha de Flávio Bolsonaro, Rogério Marinho (PL-RN), ou a ex-ministra da Agricultura do governo Jair Bolsonaro, Tereza Cristina (PP-MS), para a presidência do Senado.

Marinho é favorito do bolsonarismo, por ser mais alinhado às pautas ideológicas do grupo. Já Tereza Cristina é vista como um nome capaz de angariar apoio de uma ala maior do centrão, mas ela não se manifestou de maneira clara sobre apoiar ou não o impeachment de ministros do STF.

Alcolumbre tem mandato de senador até 2030 e trabalha para conter deserções do centrão para o bolsonarismo. Também busca apoio da base do presidente Lula para se reeleger para a cúpula do Senado na próxima legislatura. O senador havia rompido com o Palácio do Planalto ao articular a rejeição de Jorge Messias ao STF.

Levantamento da reportagem indicou que 116 dos 207 candidatos mais competitivos ao Senado apoiavam o impeachment de ministros do STF.

O principal alvo dos bolsonaristas é o ministro do STF Alexandre de Moraes. Relator do processo da trama golpista, ele foi o condutor do julgamento que levou à prisão o ex-presidente Jair Bolsonaro -condenado pelo Supremo a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

CASO MASTER

Embora a retirada de ministros do principal tribunal do país tenha sido abraçada principalmente pela base bolsonarista, a pauta também passou a ser defendida por candidatos mais moderados e até mesmo de esquerda.

A mudança foi motivada pelas revelações ligando ministros do STF a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. No ano passado, Vorcaro foi preso por liderar um esquema bilionário de fraudes financeiras.

Até o momento, 3 dos 10 ministros do Supremo tiveram algum tipo de relação com o ex-banqueiro, conforme mostram mensagens obtidas pela Polícia Federal do celular de Vorcaro -além de Moraes, os ministros Dias Toffoli e Kassio Nunes Marques.

De acordo com relatório da corporação, Moraes editou contrato de R$ 131 milhões firmado entre o escritório de advocacia de sua esposa, a advogada Viviane Barci de Moraes, e o Master. Além disso, ele é apontado como possível interlocutor de Vorcaro, tendo o empresário perguntado ao ministro se deveria sair do país dois dias antes de ser preso pela PF.

Sobre Dias Toffoli, a Folha de S.Paulo revelou que empresas ligadas a parentes de Toffoli tiveram como sócio um fundo de investimentos conectado à teia usada pelo Master em fraudes.

Além de Moraes e Toffoli, o presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Kassio Nunes Marques, também do STF, aparece como um dos nomes revelados recentemente na lista de conexões de Vorcaro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Chama a atenção o contrato de R$ 427 milhões firmado entre o Master e a advogada Camilla Ramos, esposa do juiz federal Newton Ramos, que é ligado a Kassio. Além disso, o conteúdo do celular do ex-banqueiro revelou mensagens sobre supostos pagamentos de Vorcaro ao filho do ministro, o advogado Kevin Marques.