PL terá maior bancada do Senado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Senado elegeu 54 senadores neste domingo (4/10). O Partido Liberal (PL) passa a ter a maior bancada da Casa, com 28 parlamentares, seguido pelo Partido dos Trabalhadores (PT), com nove.

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Em seguida, aparece o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), que terá oito cadeiras, enquanto Republicanos e Progressistas (PP) ficam com seis cada. União Brasil e PSD terão cinco senadores cada. O Partido Socialista Brasileiro (PSB) terá quatro, e o Novo, três.

Podemos e Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) ficam com duas cadeiras cada. Rede Sustentabilidade e Partido Democrático Trabalhista (PDT) terão um senador cada, além de uma cadeira ocupada por um parlamentar sem partido.

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Na Bahia, foram eleitos dois senadores do PT, Jacques Wagner e Rui Costa. O estado foi o único a eleger dois parlamentares do partido do presidente Lula, que segue no pleito pela reeleição no segundo turno contra Flávio Bolsonaro (PL).