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Influenciador registra comemoração da vitória de Lula em BH

Vídeo publicado no TikTok mostra eleitores gritando e cantando após a confirmação da reeleição do petista na disputa contra Flávio Bolsonaro

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
26/10/2026 09:35 - atualizado em 26/10/2026 09:35

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Influenciador registra comemoração da vitória de Lula em BH
A vista noturna de Belo Horizonte durante as celebrações da vitória de Lula nas eleições presidenciais de 2026, capturada pelo influenciador Regan Zanes crédito: TikTok

O influenciador norte-americano Regan Zanes, responsável pelo perfil The Gringo in Brazil, registrou a comemoração de eleitores em Belo Horizonte após a confirmação da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais. Publicado no TikTok, o vídeo mostra pessoas vibrando, gritando e cantando na noite desse domingo (25/10).

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O registro foi feito após a conclusão da apuração do segundo turno, disputado entre Lula e Flávio Bolsonaro (PL). Nas imagens, é possível ouvir os gritos e a música entoada pelos apoiadores do presidente reeleito.

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Lula venceu a disputa com 51,75% dos votos válidos, contra 48,25% de Flávio Bolsonaro. A diferença entre os candidatos ultrapassou 4,4 milhões de votos.

O resultado garantiu a Lula um quarto mandato na Presidência da República, após as vitórias em 2002, 2006 e 2022. A eleição de 2026 também foi marcada por uma virada no segundo turno: em 4 de outubro, Flávio havia terminado a primeira etapa da disputa à frente do petista, com 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% de Lula. É a primeira vez na história brasileira em que um presidenciável que ficou em segundo no primeiro turno consegue ganhar na segunda etapa.

Quem é Regan Zanes?

Regan Zanes é um influenciador dos Estados Unidos que vive em Belo Horizonte e compartilha experiências do cotidiano brasileiro nas redes sociais. No perfil, The Gringo in Brazil, ele publica vídeos sobre viagens, turismo, gastronomia e diferenças culturais.

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Antes de trabalhar com produção de conteúdo, Zanes atuava no mercado financeiro. Atualmente, seus vídeos dão destaque a Minas Gerais, com registros de Belo Horizonte e de destinos turísticos do estado, além de experiências vividas em outras regiões do Brasil.

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