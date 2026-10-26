Lula lidera virada histórica em Minas Gerais com recorde de cidades

Editora de Saúde e Bem Viver, Beleza e Turismo, é formada em Comunicação Social (Jornalismo) pela PUC Minas, pós-graduada e mestre em Interações Midiáticas, também pela PUC. Trabalha no Estado de Minas há mais de 30 anos, tendo iniciado como trainee e rep

A confirmação da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno da eleição presidencial, realizado nesse domingo (25/10), teve no eleitorado de Minas Gerais um papel determinante para a definição do pleito nacional. O petista alcançou 51,79% dos votos válidos no país, superando Flávio Bolsonaro, que obteve 48,21%, após uma série de viradas municipais no estado que haviam dado vitória inicial ao adversário.

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O movimento consolidou Minas Gerais como o grande fiel da balança na disputa. No cenário nacional, dezenas de municípios trocaram de preferência partidária entre as duas etapas da eleição, sendo o território mineiro o principal catalisador dessa reversão de placar em favor do candidato do PT.

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Itabirito simboliza reviravolta no estado

No centro dessa reorganização de forças, o município de Itabirito despontou como um dos maiores exemplos de mudança de voto. Na votação de primeiro turno, Flávio havia ficado à frente na disputa municipal, mas o quadro se alterou de forma expressiva na reta final.

No segundo turno, o petista reverteu a desvantagem e venceu no eleitorado do município da Região Central mineira, consolidando uma das principais oscilações observadas no mapa eleitoral do estado.

Cidades históricas e grandes centros acompanham mudança

A alteração de rota política também alcançou regiões econômicas e culturais diversas do território mineiro. Em Tiradentes, reconhecida pelo patrimônio histórico e pelo turismo, os votos migraram de forma decisiva para a candidatura de Lula na rodada final.

Fenômeno semelhante ocorreu na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Em Santa Luzia, um dos municípios mais populosos da Grande BH, os eleitores modificaram a opção da etapa anterior e garantiram maioria ao petista nas urnas.

No Sul de Minas, polo estratégico ligado ao agronegócio, a cidade de Guaxupé também integrou a lista dos municípios que inverteram o placar eleitoral em favor do presidente eleito.

Peso decisivo do eleitorado mineiro

A expressiva quantidade de municípios que alternaram a preferência partidária reforçou a tradição histórica de Minas Gerais como termômetro das disputas presidenciais. Com o segundo maior contingente de votantes do país, o estado voltou a espelhar e definir o vencedor da corrida ao Palácio do Planalto.

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Os dados consolidados da apuração confirmaram que as mudanças em redutos do interior e de áreas metropolitanas garantiram a sustentação matemática indispensável para consolidar o resultado nacional de 2026, reafirmando o protagonismo político mineiro.