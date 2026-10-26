Mais votação entre mineiros

Minas Gerais manteve a escrita de estado decisivo para a eleição nacional com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ontem, de virada. Tanto no país como no estado o presidente tinha saído atrás no primeiro turno, mas conseguiu virar no segundo e derrotar Flávio Bolsonaro (PL). Entre as dez maiores cidades de Minas, apenas uma trocou de lado: Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Porém, em todas, a diferença foi reduzida, abrindo espaço para que o petista ganhasse força no eleitorado mineiro.

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Lula ganhou mais de 1 milhão de votos entre os turnos em Minas e terminou na frente por 50,43% dos votos válidos contra 49,57% do oponente. No primeiro turno, Flávio saiu na frente no estado por 48,24% a 43,33%. Contudo, o candidato do PL não conseguiu ampliar significativamente o eleitorado para a rodada derradeira, ganhando 464 mil votos no estado, menos da metade do que conquistou o adversário.

Na capital, Belo Horizonte, a diferença foi clara: Lula tinha ficado quase 7 pontos percentuais atrás no primeiro turno. No segundo, ganhou 149 mil votos e encostou em Flávio, com a diferença em menos de 1 ponto. O candidato do PL seguiu na frente, mas por uma margem muito menor: 50,80% ante 49,20% do petista.



Em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, segundo maior colégio eleitoral do estado, a diferença caiu pela metade: foi de 10% para menos de 5%. Foi parecido em Contagem, na Região Metropolitana de BH.



No primeiro turno, Lula só ganhou em uma das 10 maiores cidades mineiras: Juiz de Fora, na Zona da Mata, onde teve 49,58% contra 41,53% de Flávio Bolsonaro. O eleitorado juiz-forano ainda ampliou a vantagem petista no turno derradeiro, por 57,66% a 42,34%. O saldo, que era de 24 mil, dobrou para 49 mil, em mais um passo que consolidou a vitória de Lula no estado.



O símbolo da virada foi Ribeirão das Neves, que tinha sido vencida por Flávio por 46,53% a 43,93% no primeiro turno, mas trocou de lado e elegeu Lula por 52,27% a 47,73%. O filho “01” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) só conseguiu agregar pouco mais de 6 mil votos para a disputa derradeira, enquanto viu o adversário petista aumentar o eleitorado em 18 mil.



Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, e Ipatinga, no Vale do Aço, são as cidades mais bolsonaristas da lista. Em ambas, Flávio Bolsonaro perdeu uma pequena parcela da margem conquistada na rodada inicial da eleição, mas ainda assim conseguiu manter uma larga vantagem.

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Os dados mostram que a virada de Lula teve grande participação das cidades grandes. Mesmo que a maioria não tenha dado a vitória ao petista, ele conseguiu mudar a margem de votos e impactar decisivamente no âmbito estadual e, consequentemente, nacional da disputa pela Presidência da República. Lula encerra o pleito com saldo de quase 110 mil votos no estado, o dobro do que teve contra Bolsonaro em 2022. E Minas segue como pêndulo nacional.