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SEGUNDO TURNO

Chico Buarque e Marieta Severo comemoram juntos vitória de Lula

Divorciados desde 1999, os artistas celebraram em família a vitória. Caetano, Bethânia e Djavan também foram às redes comemorar

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Junio Silva - Correio Braziliense
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Junio Silva - Correio Braziliense
Repórter
26/10/2026 09:18

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Chico e Marieta comemoraram juntos vitória de Lula
Chico e Marieta comemoraram juntos vitória de Lula crédito: Reprodução/Redes Sociais

O cantor Chico Buarque e a atriz Marieta Severo comemoraram juntos a reeleição do presidente Luís Inácio Lula da Silva, neste domingo (25/10). Em vídeo que circula nas redes, os dois aparecem celebrando emocionados junto a familiares o resultado do segundo turno.

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Chico e Marieta se conheceram em 1966 e se divorciaram em 1999. A união de mais de três décadas gerou as filhas Silvia Buarque, Helena Buarque e Luísa Buarque. Os dois artistas são historicamente apoiadores dos governos do Partido dos Trabalhadores (PT) e foram algumas das vozes mais ativas de oposição a Ditadura Militar (1964-1985) na cultura.

Outros artistas da Música Popular Brasileira também comemoraram a vitória de Lula sobre Flávio Bolsonaro. Caetano Veloso apareceu em uma foto junto com a esposa Paula Lavigne celebrando. O cantor também compartilhou uma stories com a música Fé, cantada em parceria com a irmã Maria Bethânia.

Cantora de clássicos como Sonho meu, Bethânia publicou um vídeo da campanha do líder petista, com a legenda: “Viver e não ter a vergonha de ser feliz”.

Djavan publicou uma foto de comemoração ao resultado das urnas. “Viva o povo brasileiro! Viva a democracia! Viva o Brasil”, comentou.

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