Pavanato durante apuração: ‘Desespero da esquerda me diverte’

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O deputado federal eleito por São Paulo Lucas Pavanato (PL) ironizou apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a apuração do segundo turno das eleições presidenciais, nesse domingo (25/10). “O desespero da esquerda me diverte!”, escreveu o parlamentar no X (antigo Twitter), próximo ao momento em que o senador Flávio Bolsonaro (PL) ultrapassaria o petista na contagem dos votos. Após a confirmação da vitória de Lula, entretanto, Pavanato passou a questionar a legitimidade do resultado e a defender a anulação do pleito.

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O desespero da esquerda me diverte! — Lucas Pavanato (@lucaspavanato) October 25, 2026

A publicação ocorreu em meio às alternâncias na liderança da apuração. Lula começou à frente na contagem dos votos, mas foi ultrapassado por Flávio ao longo da totalização. Posteriormente, o presidente retomou a primeira colocação e ampliou a vantagem até assegurar a reeleição para um quarto mandato.

Mesmo com o petista à frente no momento da publicação, Pavanato demonstrava confiança na vitória do correligionário. Em outras mensagens, acusou apoiadores de Lula de preparar justificativas para uma eventual derrota. “A esquerda já está desenhando a narrativa para não aceitarem a derrota, patéticos”, escreveu. Em seguida, acrescentou: “Já tinham videozinho gravado pra construir narrativa, se perderem alegarão fraude”.

A esquerda já está desenhando a narrativa para não aceitarem a derrota, patéticos. — Lucas Pavanato (@lucaspavanato) October 25, 2026

O parlamentar se referia a vídeos divulgados nas redes sociais com relatos de eleitores que enfrentavam dificuldades para chegar aos locais de votação devido à redução da frota de ônibus. Os problemas no transporte motivaram pedidos das campanhas presidenciais para ampliar o horário de votação em locais específicos.

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a prorrogação da votação em todo o país das 17h para as 19h. A medida, solicitada por ambas as candidaturas em localidades afetadas por problemas no transporte, tornou-se alvo de críticas de aliados de Flávio Bolsonaro.

Pavanato comparou a decisão ao processo eleitoral venezuelano. “Prorrogar horário de votação, já vimos isso na Venezuela”, publicou. Posteriormente, classificou a medida como “suspeita” e “ilegal” e passou a defender a anulação da eleição, sem apresentar provas de irregularidades capazes de comprometer o resultado.

A esquerda já está desenhando a narrativa para não aceitarem a derrota, patéticos. — Lucas Pavanato (@lucaspavanato) October 25, 2026

Após a confirmação da derrota do senador, o deputado eleito também convocou apoiadores a se manifestarem. “Temos que ir pra rua!”, escreveu. A mudança de discurso ocorreu em meio à contestação do resultado pelo próprio Flávio Bolsonaro. Derrotado por Lula, o senador afirmou que não reconheceria a vitória do petista e anunciou que pediria a anulação da eleição.

“O que aconteceu hoje não foi algo normal, foi, inclusive, inaceitável”, declarou Flávio, em pronunciamento após a apuração. “Nós vamos usar o nosso jurídico e vamos pedir a anulação dessas eleições”, acrescentou.

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O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, entretanto, assegurou que a prorrogação do horário de votação não provocou “nenhuma alteração” no resultado eleitoral. Lula foi reeleito para um quarto mandato presidencial com 51,79% dos votos válidos, contra 48,21% de Flávio Bolsonaro, segundo os dados oficiais da apuração do TSE.